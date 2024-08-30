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Политика В «Теплосети Санкт-Петербурга» сменился руководитель. Недавно компания поменяла собственника

В «Теплосети Санкт-Петербурга» сменился руководитель. Недавно компания поменяла собственника

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4 комментария

Временно исполняющим обязанности гендиректора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» назначен Игорь Стренадко. Антон Свиридов ушел с должности руководителя.

Судя по ЕГРЮЛ, смена произошла 28 августа. Свиридов возглавил «Теплосеть» в 2019 году, причем тогда он сменил в кресле гендиректора как раз Игоря Стренадко, который ушел на должность главного инженера в ГУП «ТЭК». Это было частью масштабных перестановок в руководстве энергетическими предприятиями города.

При Свиридове «Теплосеть» наконец перешла под контроль города. В конце 2023 года после многолетних попыток заключить эту сделку ГУП «ТЭК» стало основным владельцем предприятия, получив пакет акций ТГК-1, чьим главным собственником является «Газпромэнергохолдинг».

Город рассчитывает, что это позволит провести реконструкцию инфраструктуры «Теплосети», бухгалтерский износ которой оценивается в 56%.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

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Комментарии
4
ProstoZloy
30 августа 2024, 21:52
А когда ждать смену собственника в АО "Министерство обороны" или ООО "Министерство здравоохранения" ?
266963985
30 августа 2024, 22:15
Надо ещё название поменять, и дела пойдут на лад
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