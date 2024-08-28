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Город На теплосетях нашли 1800 дефектов, людей не хватает. Смольный рассказал о подготовке к отопительному сезону

На теплосетях нашли 1800 дефектов, людей не хватает. Смольный рассказал о подготовке к отопительному сезону

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14 комментариев

Глава комитета по энергетике Станислав Протасов рассказал, что за время испытаний на городских теплосетях обнаружено порядка 1800 дефектов. Хуже всего себя показало наследие «Газпрома».

Как заявил Протасов 28 августа на нулевых чтениях петербургского бюджета, почти все обнаруженные дефекты уже устранены, гидравлические и температурные испытания завершены. По его словам, наиболее сложная ситуация — в зоне «Теплосети Санкт-Петербурга», которую ГУП «ТЭК» выкупил у структур «Газпрома» в конце прошлого года. Износ труб там составляет 56%. «Теплосеть» в свою очередь сообщает о снижении числа дефектов.

При этом два предприятия заключили соглашение о возможности для аварийных бригад любого из них работать на объектах другого.

Говоря о подготовке к отопительному сезону в контексте числа аварий, Протасов подтвердил, что в отрасли есть ощутимое число незакрытых вакансий. Однако на прохождении через сезон это, по его словам, сказаться не должно.

Всего заявленная потребность на энергетическую программу в 2025 году составляет 131,4 млрд рублей. Из них 52,8 млрд — как раз на теплоснабжение (доппотребность в финансировании — 4,9 млрд рублей), 37,7 млрд — электроснабжение, 27,8 млрд — водоснабжение (4 млрд доппотребности).

«Фонтанка» рассказывала, что жители Петербурга этим летом много жаловались на повторное отключение горячей воды уже после проведения испытаний. Подробнее — читайте здесь.

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Комментарии
16
Cashmare
28 августа 2024, 17:27
как там трубное дело, а, вальиванна?
Devis
28 августа 2024, 17:17
Троицкий проспект - каждый год по нескольку раз копают и чинят в одних и тех же местах! Хороший ремонт - новое на ржавое варят? Зато всегда при деле и Водоканал, и теплосети, и дорожники, что на эти места постоянно асфальт кладут!
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