На теплосетях нашли 1800 дефектов, людей не хватает. Смольный рассказал о подготовке к отопительному сезону

Глава комитета по энергетике Станислав Протасов рассказал, что за время испытаний на городских теплосетях обнаружено порядка 1800 дефектов. Хуже всего себя показало наследие «Газпрома».

Как заявил Протасов 28 августа на нулевых чтениях петербургского бюджета, почти все обнаруженные дефекты уже устранены, гидравлические и температурные испытания завершены. По его словам, наиболее сложная ситуация — в зоне «Теплосети Санкт-Петербурга», которую ГУП «ТЭК» выкупил у структур «Газпрома» в конце прошлого года. Износ труб там составляет 56%. «Теплосеть» в свою очередь сообщает о снижении числа дефектов.

При этом два предприятия заключили соглашение о возможности для аварийных бригад любого из них работать на объектах другого.

Говоря о подготовке к отопительному сезону в контексте числа аварий, Протасов подтвердил, что в отрасли есть ощутимое число незакрытых вакансий. Однако на прохождении через сезон это, по его словам, сказаться не должно.