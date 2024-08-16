«Теплосеть Петербурга»: число дефектов на сетях горячего водоснабжения снизилось

«Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила «Фонтанке» 16 августа, что в некоторых районах города наблюдается снижение количества дефектов на сетях горячего водоснабжения. Это происходит на фоне более тщательных проверок и увеличения числа гидравлических испытаний.
По данным на 15 августа, в Василеостровском районе выявили 132 дефекта. Это на 11 меньше, чем было зафиксировано в 2023 году. Во Фрунзенском районе - 178 против 194 в прошлом году. В Центральном - 135 дефектов против 136.
Количество гидравлических испытаний, в том числе повторных, увеличилось. Этим летом уже проведено 29 таких мероприятий из запланированных 32. Общее число повторных проверок - 12. Повторно испытывают те теплосети, которые служат больше 25 лет и где выявлены дефекты при первичных испытаниях. С этим столкнулись Василеостровский, Фрунзенский, Калининский, Красногвардейский, Московский и Невский районы, предстоят повторные проверки Центральному, Адмиралтейскому и Кировскому.
Прошлым летом, 2023 года, было проведено 26 испытаний (на шесть меньше), из которых шесть – повторные (против двенадцати в этом году).
«Увеличение количества повторных гидравлических испытаний связано с увеличением количества дефектов на крупных магистральных и распределительных сетях, которые невозможно проверить никаким другим путем, кроме как повторными испытаниями на плотность и прочность от источника», – отмечают в пресс-службе «Теплосети».
Испытания и ремонтные работы компания старается проводить без массовых отключений горячего водоснабжения. Каждое здание устроено так, что его питают два трубопровода, и при ремонте одного по возможности сохраняют поступление воды по второму.
«Теплосеть», по примеру ГУП «ТЭК СПб», планирует перейти к «залповым реконструкциям», то есть заменять сразу большие участки трубопровода в тех районах, где коммуникации устарели. Это должно снизить количество аварий.
В редакцию поступали жалобы от читателей на внеплановое отсутствие горячей воды в июле и августе практически ежедневно. За август по ситуации на вечер 16 числа люди жаловались на это в редакционный бот 18 раз. За июль - 42 раза. По некоторым адресам горячей воды не было дольше трех-четырех недель. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».