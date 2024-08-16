«Теплосеть Петербурга»: число дефектов на сетях горячего водоснабжения снизилось

«Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила «Фонтанке» 16 августа, что в некоторых районах города наблюдается снижение количества дефектов на сетях горячего водоснабжения. Это происходит на фоне более тщательных проверок и увеличения числа гидравлических испытаний.



По данным на 15 августа, в Василеостровском районе выявили 132 дефекта. Это на 11 меньше, чем было зафиксировано в 2023 году. Во Фрунзенском районе - 178 против 194 в прошлом году. В Центральном - 135 дефектов против 136.

Количество гидравлических испытаний, в том числе повторных, увеличилось. Этим летом уже проведено 29 таких мероприятий из запланированных 32. Общее число повторных проверок - 12. Повторно испытывают те теплосети, которые служат больше 25 лет и где выявлены дефекты при первичных испытаниях. С этим столкнулись Василеостровский, Фрунзенский, Калининский, Красногвардейский, Московский и Невский районы, предстоят повторные проверки Центральному, Адмиралтейскому и Кировскому.