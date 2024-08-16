    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, ю-з

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.8eur98.32

    «Теплосеть Петербурга»: число дефектов на сетях горячего водоснабжения снизилось

    217
    обсудить

    «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила «Фонтанке» 16 августа, что в некоторых районах города наблюдается снижение количества дефектов на сетях горячего водоснабжения. Это происходит на фоне более тщательных проверок и увеличения числа гидравлических испытаний.

    По данным на 15 августа, в Василеостровском районе выявили 132 дефекта. Это на 11 меньше, чем было зафиксировано в 2023 году. Во Фрунзенском районе - 178 против 194 в прошлом году. В Центральном - 135 дефектов против 136.

    Количество гидравлических испытаний, в том числе повторных, увеличилось. Этим летом уже проведено 29 таких мероприятий из запланированных 32. Общее число повторных проверок - 12. Повторно испытывают те теплосети, которые служат больше 25 лет и где выявлены дефекты при первичных испытаниях. С этим столкнулись Василеостровский, Фрунзенский, Калининский, Красногвардейский, Московский и Невский районы, предстоят повторные проверки Центральному, Адмиралтейскому и Кировскому.

    Прошлым летом, 2023 года, было проведено 26 испытаний (на шесть меньше), из которых шесть – повторные (против двенадцати в этом году).

    «Увеличение количества повторных гидравлических испытаний связано с увеличением количества дефектов на крупных магистральных и распределительных сетях, которые невозможно проверить никаким другим путем, кроме как повторными испытаниями на плотность и прочность от источника», – отмечают в пресс-службе «Теплосети».

    Испытания и ремонтные работы компания старается проводить без массовых отключений горячего водоснабжения. Каждое здание устроено так, что его питают два трубопровода, и при ремонте одного по возможности сохраняют поступление воды по второму.

    «Теплосеть», по примеру ГУП «ТЭК СПб», планирует перейти к «залповым реконструкциям», то есть заменять сразу большие участки трубопровода в тех районах, где коммуникации устарели. Это должно снизить количество аварий.

    В редакцию поступали жалобы от читателей на внеплановое отсутствие горячей воды в июле и августе практически ежедневно. За август по ситуации на вечер 16 числа люди жаловались на это в редакционный бот 18 раз. За июль - 42 раза. По некоторым адресам горячей воды не было дольше трех-четырех недель. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close