Сцепка гниет с головы. Что изменится в оплате тепла для нескольких тысяч домов Петербурга

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С нового сезона петербургские дома на сцепке, то есть питающиеся теплом от другого дома, будут платить за отопление по нормативу. Согласно федеральным правилам, так и должно быть уже давным-давно, но у нас считали по единственному прибору учета во флагманском доме, не считаясь с потерями.





О том, что с нового отопительного сезона «сцепка» переходит на оплату тепла по нормативу, а не по прибору учета, накануне рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Он говорит о двух основных теплоснабжающих организациях — ГУП «ТЭК» и ТГК-1, но ссылается на письмо второй. «Фонтанке» в компании подтвердили, что дирекция по сбыту тепловой энергии ТГК-1 действительно направила сообщение: расчет коммунальной услуги по отоплению — и по горячему водоснабжению на общедомовые нужды — в домах на сцепке теперь производится исключительно по нормативу. Причина — наконец принятое за основу правило: узел учета в первом доме на сцепке никаким общедомовым прибором учета на самом деле не является. «До декабря 2020 года в спорных случаях и при проведении проверочных мероприятий в отношении ПАО «ТГК-1», твердая позиция контрольно-надзорных органов Санкт-Петербурга о необходимости расчета исходя из норматива в подобной ситуации отсутствовала», — добавили в компании. Теперь она есть.



О чем речь Сцепка — это ситуация, при которой непосредственно к трубопроводу подключен один дом, в нем же стоит общедомовой прибор учета (ОДПУ). А в соседние дома — так уж получилось — горячая вода расходится от него по вторичным сетям. Это давний этнографический признак Петербурга, больше всего таких домов в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах. О количестве спорили, цифры колебались от 2 тысяч до 10 тысяч. Но в списках комитета по энергетике, которые опубликовал Цивилев, немногим более 4 тысяч адресов.



Владислав Воронков, глава партнерства «МежРегионРазвитие», вспоминает, что еще в нулевые-десятые, когда приборы учета в массовом порядке ставили в Петербурге, вопрос сцепки поднимали на уровне городского правительства. Установкой занимались теплоснабжающие организации, а оплачивать все должны жители по утвержденной общим собранием смете. Однако очень быстро стало понятно, что никакого внятного согласия от собственников жилья в каждом доме получить не удастся, оплату приборов возложили на управляющие организации — по схеме, которая в итоге вызвала нешуточный скандал.





Власти стремились достичь — или хотя бы показать — высокие показатели «оприборивания» жилого фонда, и включали в статистику учтенных все дома на общей трубе (даром, что ОДПУ был только в первом). Однако в 2012 году вступили в силу новые правила предоставления коммунальных услуг, где окончательно закрепили принцип: один прибор на один дом. А значит вариантов не осталось: сцепка платит только по нормативу, ведь у нее общий прибор на всех, который превратился в тыкву. Стали думать — а что делать с этими объявленными «вне закона» ОДПУ на несколько домов? «Я поднимал вопрос о том, что их не обязательно надо снимать или опломбировать, — говорить Воронков. — Да, использовать их для коммерческого учета теплоэнергии и для начисления платы нельзя, но, к примеру, они годились для того, чтобы стать сетевыми приборами учета — чтобы отслеживать потери теплоэнергии на трубах».



В итоге поступили еще проще: город выпустил разъяснение, что показания прибора учета все равно будут раскидываться по всем домам на сцепке в зависимости от площади. Сослались на то, что федеральные правила не определяют порядок распределения теплоэнергии по таким зданиям. А раз так — можно принимать решения по аналогии со смежным законодательством или «исходя из общих начал и смысла жилищного законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, гуманности, разумности и справедливости». Так что: «Считаем возможным определять исходя из общих принципов, изложенных в Правилах, следующим образом: по тепловой энергии — исходя из показаний общедомового прибора учета с разделением объемов тепловой энергии;

— по отоплению — пропорционально площади многоквартирных домов; — по горячему водоснабжению — пропорционально количеству потребителей.»



Федеральная служба по тарифам тут же сообщила, что это разъяснение противоречит закону. Присоединился и Минстрой. Позицию Смольного тогда назвали не только противоречащей федеральным правилам, но и просто некорректной по отношению к жителям головных домов, а также домов, у которых резко вырос индекс энергосбережения после капремонта.



Но с тех пор этот узел не развязывали годами, что создавало кучу проблем: «расцепляли» дома неохотно; за долг одного отключали здания «ниже по трубе». Да и сами вторичные сети, по которым тепло расходилось от флагманского адреса, — это целая история: они числились бесхозяйными, рвались и ложились на плечи управляющих компаний, хотя их пытались закрепить за тепловиками.



Вопрос несколько раз проходил через суды различных уровней, которые принимали различные же решения, но касались они конкретных домов. В основном все упиралось в то какие нормативно-правовые акты имеют приоритет и какие области они регулируют. Что изменится Сейчас дома на сцепке — это вроде как один большой дом с одним прибором учета. С той принципиальной разницей, что разные «квартиры» могут находиться в сотнях метров друг от друга. И тепло по этому «мегадому» расходится по вторичным сетям, иногда не известно, в чьем ведении находящимся и когда проложенным, с соответствующими потерями. Так что нередки случаи, когда последний дом получает остывшую воду в батареи. Либо наоборот — чтобы этого не случалось, первый дом топят, как сауну.



Учитывая, что характеристики теплоносителя явно разные, всегда возникали вопросы: на каком основании показатели счетчика раскидывают поровну по всем зданиям на трубе? А если не поровну — то как сделать поправку? С 2012 года ответ, как уже сказано выше, есть — да никак, надо платить по нормативу и забыть про этот счетчик. К этому теперь и пришли.



Сейчас нормативы потребления теплоэнергии установлены распоряжением комитета по тарифам № 119. Они дифференцированы для различных типов домов (всего их установлено 16) и различных материалов стен. «На самом деле 24 тысячи домов Петербурга невозможно корректно классифицировать на 16 типов, — считает Воронков. — Различий гораздо больше, надо учитывать все — от толщины кирпичной кладки до актуального состояния. В идеале, норматив нужно определять для каждого дома. Кажется, что это огромная работа, но на самом деле нет: для любого дома составляется паспорт теплопотребления, там есть все необходимые данные, включая объем здания, расчетные теплопотери, теплопроводность стен. Все это вставляется в школьную формулу, и вы получаете нормативное количество теплоэнергии, необходимое для отопления всего объема дома. Делите его на площадь жилых и нежилых помещений — и получаете норматив на метр».



Судя по всему, никто этого делать не будет. В комитете по тарифам «Фонтанке» ответили, что «индивидуальный расчет норматива потребления не предусмотрен Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306». Так что ищите свой дом в нынешней классификации Смольного.



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Владислав Воронков говорит, что нет универсального ответа для всех — упадет у них плата от перехода на норматив или нет, это зависит от режима отопления, от того, насколько корректно раньше работал прибор учета и т.п.



Если есть время и желание, можно найти свою декабрьскую квитанцию и запомнить, сколько гигакалорий вам насчитали по прибору. Затем найти свой дом в списке нормативов, умножить нужное число на площадь квартиры — так вы поймете, на сколько гигакалорий вашу квартиру теперь будут отапливать по нормативу вне зависимости от суровости зимы. Однако вы платите не только за квартиру, но и за свою долю лестничной клетки, ее установить будет сложнее. Так что проще все же дождаться отопительного периода и уже эмпирически понять, подорожала ваша квитанция от перехода на норматив или подешевела. Это будет чистый эксперимент, ведь сами тарифы на тепло не меняли в 2023 году и не поменяют до середины 2025-го.



Можно предположить, что как минимум дома не будут переплачивать за перетопы в сети, эффекта от которых они не чувствовали. И в целом будут застрахованы от чудес, которые может насчитать общедомовой прибор учета, если за ним не уследить, и которые потом замучаешься оспаривать. По итогам прошлой зимы «Фонтанка» традиционно собрала аномалии в квитанциях, и там было несколько случаев, когда оплата по ОДПУ раздувала квитанцию радикально по сравнению с нормативом. Да и вообще замечено, что показатели общедомового прибора зачастую мало коррелируют с тем, насколько холодной была зима, и в сравнительно жаркий декабрь могут оказаться заметно выше, чем в морозный.



Но такое происходит не всегда, и в домах с хорошим уровнем энергосбережения прибор учета может давать экономию. К тому же надо помнить: по нормативу вы платите за весь месяц, который пусть даже одним днем залез в отопительный период. То есть если батареи включили 30 октября, а выключили 2 мая — то и май, и октябрь вам придется оплатить целиком. Но не более 8 месяцев в году.



«Фонтанка» направила запросы в комитет по энергетике, ГУП «ТЭК» и ТГК-1 с просьбой обосновать нынешний порядок начислений и оценить — как именно скажется на потребителях его изменение. На момент публикации ответ пришел от «ТГК-1», которая несколько лет вела мониторинг потребления. «В ходе сравнительного анализа, установлено, что в среднем по городу приборное потребление соответствует нормативу, — говорят в компании. — В зависимости от изменения температуры окружающего воздуха и фактического количества потребленного теплоносителя расчет потребленного объема теплоносителя и тепловой энергии исходя из показаний прибора учета может отличаться как в положительную, так и в отрицательную сторону от потребленного объема, рассчитанного исходя из норматива».



Там также отметили, что в последние годы количество домов на сцепке, которое считали по ОДПУ, снижалось: их переводили на норматив «по результатам контрольно-надзорных мероприятий на основании обращений граждан».