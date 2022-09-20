Заплатят все. Резиновые квартиры и текущие трубы раскидывают по квитанциям

Вступившее в силу с сентября 92-е постановление федерального правительства изменило систему оплаты так называемых общедомовых нужд. Жителей ждет ежегодный перерасчет, а эксперты советуют им присмотреться к своим управляющим компаниям.

Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться









Само постановление было принято еще в феврале, но, как это часто бывает, привлекло внимание публики лишь после того, как заработало. Главная тональность комментариев: жилищники нашли способ собрать с нас еще денег за то, что сами неважно управляют домом. Это и так и не так.



Документ на 18 страницах вносит изменения в несколько постановлений правительства, прописывает очередные формулы расчета платы за коммуналку, там хватает пунктов, которые друг с другом не связаны напрямую. В целом оно посвящено коммунальным ресурсам, которые идут на содержание общего имущества жителей (прекрасная аббревиатура КР СОИ, к сожалению, ее придется еще несколько раз использовать ниже).







Основное — изменения в 491-е постановление, где рассказывается об этом самом общедомовом имуществе. Есть несколько локальных уточнений. Например, прописан состав коммунальных ресурсов, которые идут на его содержание: электричество, холодная и горячая вода, а также водоотведение. Газа — нет, как нет и отопления: оно считается единой коммунальной услугой, и все потребленное домом тепло и так расписывают в квитанциях.



Это важно для понимания главной новеллы 92-го постановления. Много лет тепловики были в привилегированном положении по отношению к другим коммунальщикам: им не надо было задумываться, по каким батареям и в какой пропорции распределяются их гигакалории. Общедомовой прибор учета увидел определенный объем — его и разбили по абонентам. Электрики и водоканалы о таком не могли и мечтать, у них другая история, вот на их примере и можно разобрать, что меняется.



92-е постановление правительства устанавливает процедуру перерасчета для оплаты коммунальных ресурсов, которые идут на содержание общего имущества в многоквартирных домах. Речь именно о тех зданиях, где есть общедомовой прибор учета в рабочем состоянии и его показания принимаются за основу. Проще говоря, есть труба, по которой в дом поступает холодная вода, за месяц влилось 100 кубометров, это показал счетчик. За тот же месяц каждой квартире высчитывают плату за индивидуальное потребление — то есть за ту воду, которая лилась у жителей из крана (по нормативу или по индивидуальным приборам учета). По всем квартирам этот объем складывают, вычитают получившееся из 100 кубометров, а остаток — это и есть то количество воды, которое, в теории, использовали на общедомовое имущество (мытье лестниц, предположим).



Продолжая простую формулу: выяснилось по итогам месяца, что все жители в своих квартирах в сумме потратили 80 кубометров воды. То есть на уборку подъезда потратили 20. Но выставить счет за эти 20 кубов нельзя: правительство установило нормативы потребления коммунальных ресурсов на общее имущество, и это максимум, который можно насчитать в квитанции. Нормативы эти зависят от типа дома, но традиционная ситуация — они не покрывают расходы управляющей организации. То есть имеем: в дом влилось 100 кубов, 80 жители оплатили за пролитое в квартирах, 10 — по нормативам за общедомовое имущество. И все. Остальные 10 висят на управляющей организации долгом, это так называемое сверхнормативное потребление.



Если в доме царят мир и взаимопонимание, то представитель УК или ТСЖ и раньше мог созвать общее собрание собственников и сказать: «Ребята, давайте я вам в следующем месяце эти 10 кубов распишу на всех в квитанции? И забудем об этом. Произведу, так сказать, перерасчет. Водоканалу легче, мне тоже, да и в конце концов, мы же и правда где-то эти кубометры вылили». Много вы знаете таких домов?



То есть само понятие перерасчета — от норматива до реального объема потребления — существовало в Жилищном кодексе и раньше, но не было утвержденного порядка. Кроме того, для этого требовалось решение общего собрания. Теперь нет. Как уточнили в жилищном комитете, по умолчанию раз в год перерасчет будет происходить в конце квартала, который следует за отчетным годом. Если проще, то в течение 2023 года управляющая компания записывает, сколько она недобрала с жителей на уборку лестницы из-за применения норматива, и в квитанции за март 2024 года дополнительно выставляет получившуюся сумму.



Важно, что бывает и наоборот: иногда по итогам месяца счетчики показывают, что жители только у себя в квартирах потратили больше воды, чем показал общедомовой прибор учета. То есть получается, что на подъезд не тратили ни кубометра. В этом случае в строчке СОИ ставят ноль кубометров и рублей, а затем вычитают сумму превышения из квитанции при перерасчете.



Причин сверхнормативного потребления — помимо шалящих приборов учета — может быть несколько. Одна — текущие трубы. Когда понятие КР СОИ только вводили, жилищники ринулись проверять свои подвалы: очень уж большой у них получалась вилка между тем, что заходит в дом и что доходит до квартир, а допустить, что каждый день на мытье лестниц уходит цистерна воды, они тоже не могли.



Вторая — «резиновые квартиры», в которых нет индивидуальных приборов учета, официально проживает 1 человек, а по факту — 10 человек. В этом случае плата за коммуналку рассчитывается по нормативу на одного человека — и за индивидуальное потребление 10 жильцов на двухэтажных кроватях, и за общедомовое имущество. Эти использованные, но не оплаченные киловатты и кубометры в итоге тоже падают в вилку между тем, что показывает общедомовой прибор учета, и тем, что удалось предъявить собственникам жилья.



Владислав Воронков, гендиректор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие», отметил, что домов с общедомовыми приборами учета (на которые и действует перерасчет) в Петербурге большинство. «По официальным данным — до 90%, но участники рынка все же говорят о меньшей доле. Причина — дома на сцепке, из которых только в первом и стоит прибор. Конечно, в отчетности укажут, что оснащены все пять, но по факту — ни один».



Эксперт согласен, что 92-е постановление позволяет управляющим компаниям дособирать средства с жильцов по умолчанию, но видит в этом справедливость. «Эти ресурсы ведь действительно используются, пусть мы и называем их сверхнормативным потреблением, — говорит он. — Я бы сказал, что новые правила — это возможность и сигнал жителям присмотреться к их управляющей компании и к тому, как она льет воду в подъездах и жжет электричество. Ну и к своим соседям тоже: у кого теперь вместо уютной двушки обнаружился нелегальный хостел. Теперь за это в конце года придется платить всем».



При этом Воронков выступает за более избирательный подход. «Я предлагал взять модель, которая используется в Москве. Там весь этот сверхнорматив распределяют не между всеми, а только между квартирами без индивидуальных приборов учета. В этом есть смысл: именно такие квартиры имеют возможность прятаться за нормативом, а на самом деле расходовать больше ресурсов. И такое правило стимулировало бы их ставить счетчики, которые, напомню, закон предписывает иметь везде, где позволяют технические условия».

