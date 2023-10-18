РЖА и бизнес сидели на трубе. ТГК-1 не дает тепло в здания на Васильевском острове из-за долга по договору с жилагентством

Несколько зданий на Васильевском острове не могу получить отопление из-за чьего-то накопленного долга. Все они — субабоненты по договору ТГК-1 и районного жилищного агентства.
О проблеме «Фонтанке» рассказал собственник одного из помещений на улице Нахимова. По его словам, в бухгалтерии жилищного агентства, через которое он получает тепло, ему подтвердили, что из-за чьего-то долга ТГК-1 не включает отопление.
В самой ТГК-1 «Фонтанке» сообщили: «В связи с наличием у РЖА Василеостровского района по договору теплоснабжения просроченной дебиторской задолженности в размере 15,3 млн рублей были отключены семь отдельно стоящих зданий с нежилыми помещениями. Обязанность по работе с должниками субабонентами лежит на владельце основного договора».
В администрации Василеостровского района подчеркнули, что среди отключенных нет жилых домов. Что касается нежилых помещений, то здесь проблема не в долге самого РЖА, а в долге коммерческих структур.
Под субабонентами понимают получателей услуги, которые не присоединены к сетям теплоснабжения непосредственно — только через устройства держателя основного договора с ресурсоснабжающей организацией. Соответственно, оплаты энергетики ждут именно от этого основного абонента, на него же возлагая необходимость решать вопрос с другими подключенными помещениями.