РЖА и бизнес сидели на трубе. ТГК-1 не дает тепло в здания на Васильевском острове из-за долга по договору с жилагентством

Несколько зданий на Васильевском острове не могу получить отопление из-за чьего-то накопленного долга. Все они — субабоненты по договору ТГК-1 и районного жилищного агентства.



О проблеме «Фонтанке» рассказал собственник одного из помещений на улице Нахимова. По его словам, в бухгалтерии жилищного агентства, через которое он получает тепло, ему подтвердили, что из-за чьего-то долга ТГК-1 не включает отопление.

В самой ТГК-1 «Фонтанке» сообщили: «В связи с наличием у РЖА Василеостровского района по договору теплоснабжения просроченной дебиторской задолженности в размере 15,3 млн рублей были отключены семь отдельно стоящих зданий с нежилыми помещениями. Обязанность по работе с должниками субабонентами лежит на владельце основного договора».