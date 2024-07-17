    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    3 м/с, ю-в

    763мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.28eur96.26

    Стало известно, какие дома в Петербурге «на сцепке» будут платить за тепло по нормативу. Ищите свой адрес

    8380
    11 комментариев
    Фото: Александр Подгорчук/«Коммерсантъ»
    ПоделитьсяПоделиться


    Более 4 тысяч домов в Петербурге с нового отопительного сезона будут платить за отопления по нормативу, а не по показаниям прибора учета. Это адреса «на сцепке», полный перечень ниже.


    Исчерпывающий список 17 июля опубликовал у себя на странице депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, он получил его от комитета по энергетике. Перечень поделен на две части. Первая — это абоненты ТГК-1, перелистывать районы можно в нижней части открытого файла.

    ПАО ТГК-1Скачать таблицу Microsoft Excel (XLSX)

    Вторая — это дома в зоне обслуживания ГУП ТЭК.

    ГУП «ТЭК»Скачать таблицу Microsoft Excel (XLSX)

    Коллизии с домами «на сцепке» много лет. Рассчитать конкретное количество теплоэнергии, поступившей туда, невозможно, так как теплоноситель остывает, а прибор учета есть только в «головном» доме, от которого дальше идет общая труба. Как отмечает Цивилев, большая часть таких домов — в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Кировском районах.

    ТГК-1 в июне направила письмо своим абонентам о том, что теперь они будут платить по нормативу, если их дом — «на сцепке»: «Общий прибор учета, установленный в одном из МКД или ином здании, соединенный далее последовательно транзитными сетями с домовыми инженерными сетями, фактически учитывает потребление коммунального ресурса сразу несколькими отдельными домами. В свою очередь, каждый из домов «на сцепке» индивидуален по составу и состоянию общего имущества, инженерных систем, и общий прибор учета не отражает реальное количество ресурса для каждого дома. Если отдельный домовой прибор учета отсутствует, то начисление платы производится по нормативам потребления либо индивидуальным (квартирным) приборам учета».

    Алексей Цивилев добавляет, что такой же принцип будет распространяться и на дома в зоне обслуживания ГУП ТЭК.

    Фото: Александр Подгорчук/«Коммерсантъ»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    bash17 Июл 2024 в 14:52
    Примечательно, что не идёт речи об установке в такие дома узла учёта тепловой энергии за счёт ТГК или ГУП ТЭК, а решение проблемы предлагается за счёт кошельков жителей.
    Это ли нынче зовётся "заботой о гражданах"?
    +3−0
    Занзибара17 Июл 2024 в 14:51
    А когда ТГК-1 будет платить мне, за отсутствие горячей воды после нормативного отключения на ремонты и профилактику?
    +1−0
    Annonym9117 Июл 2024 в 14:48
    Логика у них интересная половина Адресов в Центрально и Василеостровском районах и ни одного Адреса в Петроградском очень Странно выходит ....
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close