Стало известно, какие дома в Петербурге «на сцепке» будут платить за тепло по нормативу. Ищите свой адрес



Более 4 тысяч домов в Петербурге с нового отопительного сезона будут платить за отопления по нормативу, а не по показаниям прибора учета. Это адреса «на сцепке», полный перечень ниже.





Исчерпывающий список 17 июля опубликовал у себя на странице депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, он получил его от комитета по энергетике. Перечень поделен на две части. Первая — это абоненты ТГК-1, перелистывать районы можно в нижней части открытого файла.

