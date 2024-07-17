Стало известно, какие дома в Петербурге «на сцепке» будут платить за тепло по нормативу. Ищите свой адрес

Более 4 тысяч домов в Петербурге с нового отопительного сезона будут платить за отопления по нормативу, а не по показаниям прибора учета. Это адреса «на сцепке», полный перечень ниже.
Исчерпывающий список 17 июля опубликовал у себя на странице депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, он получил его от комитета по энергетике. Перечень поделен на две части. Первая — это абоненты ТГК-1, перелистывать районы можно в нижней части открытого файла.
Вторая — это дома в зоне обслуживания ГУП ТЭК.
Коллизии с домами «на сцепке» много лет. Рассчитать конкретное количество теплоэнергии, поступившей туда, невозможно, так как теплоноситель остывает, а прибор учета есть только в «головном» доме, от которого дальше идет общая труба. Как отмечает Цивилев, большая часть таких домов — в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Кировском районах.
ТГК-1 в июне направила письмо своим абонентам о том, что теперь они будут платить по нормативу, если их дом — «на сцепке»: «Общий прибор учета, установленный в одном из МКД или ином здании, соединенный далее последовательно транзитными сетями с домовыми инженерными сетями, фактически учитывает потребление коммунального ресурса сразу несколькими отдельными домами. В свою очередь, каждый из домов «на сцепке» индивидуален по составу и состоянию общего имущества, инженерных систем, и общий прибор учета не отражает реальное количество ресурса для каждого дома. Если отдельный домовой прибор учета отсутствует, то начисление платы производится по нормативам потребления либо индивидуальным (квартирным) приборам учета».
Алексей Цивилев добавляет, что такой же принцип будет распространяться и на дома в зоне обслуживания ГУП ТЭК.