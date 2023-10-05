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    А у нас что, было 5 холодных дней? Почему отопительный сезон решили начать с пятницы

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    Отопительный сезон в Петербурге начинают с 6 октября из-за ожидаемого похолодания. Ждать для этого окончания 5-дневного периода с температурой ниже 8 градусов необязательно.

    По данным «Фонтанки», правительство Петербурга ориентировалось на информацию Росгидромета и центра «ФОБОС», согласно которой в конце недели прогнозируется понижение температуры наружного воздуха, особенно по ночам. При этом нормативные требования обязывают включать регулярное отопление не позднее 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов, но позволяют сделать это и раньше, если о необходимости этого говорит ежедневный мониторинг прогноза погоды.

    При принятии решения учитываются также жалобы жителей на влажность в помещениях домов, а также в лечебных и детских учреждениях.

    Добавим, это самое позднее начало отопительного сезона за последние три года: в 2022 году его объявили 3 октября, в 2021-м — 20 сентября.

    Напомним, со 2 октября началось периодическое протапливание, в рамках которого батареи стали греться и в части квартир. Регулярное отопление включат 6 октября.

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