А у нас что, было 5 холодных дней? Почему отопительный сезон решили начать с пятницы

Отопительный сезон в Петербурге начинают с 6 октября из-за ожидаемого похолодания. Ждать для этого окончания 5-дневного периода с температурой ниже 8 градусов необязательно.
По данным «Фонтанки», правительство Петербурга ориентировалось на информацию Росгидромета и центра «ФОБОС», согласно которой в конце недели прогнозируется понижение температуры наружного воздуха, особенно по ночам. При этом нормативные требования обязывают включать регулярное отопление не позднее 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов, но позволяют сделать это и раньше, если о необходимости этого говорит ежедневный мониторинг прогноза погоды.
При принятии решения учитываются также жалобы жителей на влажность в помещениях домов, а также в лечебных и детских учреждениях.
Добавим, это самое позднее начало отопительного сезона за последние три года: в 2022 году его объявили 3 октября, в 2021-м — 20 сентября.
Напомним, со 2 октября началось периодическое протапливание, в рамках которого батареи стали греться и в части квартир. Регулярное отопление включат 6 октября.