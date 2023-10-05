А у нас что, было 5 холодных дней? Почему отопительный сезон решили начать с пятницы

Отопительный сезон в Петербурге начинают с 6 октября из-за ожидаемого похолодания. Ждать для этого окончания 5-дневного периода с температурой ниже 8 градусов необязательно.



По данным «Фонтанки», правительство Петербурга ориентировалось на информацию Росгидромета и центра «ФОБОС», согласно которой в конце недели прогнозируется понижение температуры наружного воздуха, особенно по ночам. При этом нормативные требования обязывают включать регулярное отопление не позднее 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов, но позволяют сделать это и раньше, если о необходимости этого говорит ежедневный мониторинг прогноза погоды.

