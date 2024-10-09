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Город Комитет по охране памятников обратился в полицию из-за частичного сноса котельной исторических бань Егоровых

Комитет по охране памятников обратился в полицию из-за частичного сноса котельной исторических бань Егоровых

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Комитет по охране памятников (КГИОП) обратился в полицию по факту несогласованного демонтажа котельной рядом с историческим зданием Егоровых в Выборгском районе. На частичный снос построек, относящихся к комплексу бань, обратили внимание градозащитники утром 9 октября.

Бани Егоровых находятся на Малом Сампсониевском проспекте, 5. Они были построены в 1903 году, однако не имеют статуса объекта культурного наследия. 17 лет здание стояло заброшенным, в 2022 в нем было решено организовать школу. Сейчас должны были начаться работы по реконструкции.

За работы по капитальному ремонту здания отвечает ООО «Специализированный застройщик «Легенда Сампсониевского»», входящее в группу Legenda.

9 октября строительная техника начала разрушение кирпичной котельной, которая была пристроена к дореволюционному зданию в советское время.

«Данные работы не обоснованы в материалах эскизного проекта, получившего в 2023 году положительное заключение о соответствии требованиям зоны охраны. КГИОП направил в полицию обращение о пресечении противоправных действий, а также предостережение виновным лицам о недопущении нарушения обязательных требований законодательства», – сообщили «Фонтанке» в комитете по охране памятников.

Согласованный проект ремонта не предусматривает сноса исторических зданий (в том числе домовой трубы) и капитальных стен. Замене по результатам технического обследования подлежат кровля и некоторые стены без изменения конфигурации, а также некоторые внутренние планировочные решения.

Рядом с будущей школой планируется организовать спортивную площадку и место для отдыха. Учебное заведение будет рассчитано на 175 мест.

В пресс-службе группы Legenda заявили «Фонтанке», что на объекте проводятся только согласованные работы.

«Поскольку текущее состояние здания не отвечает действующим нормативным требованиям безопасной эксплуатации в учебных учреждениям, в рамках проведения работ предполагается замена двух стен с последующим восстановлением в существующей конфигурации здания. Указанные стены подлежат замене на основании технических обследований, результаты которых согласованы КГИОП. <…> Планируются некоторые изменения внутренних планировочных решений под размещение помещений, соответствующих современным нормам учебного учреждения», — рассказали «Фонтанке» представители компании.

Бани Егоровых были построены по проекту гражданского инженера Александра Максимова. В советское время эти бани называли также «Братскими» – по актуальному тогда названию улицы (Братская). Исторический комплекс включает в себя трёхэтажный корпус, четырёхэтажный дворовый флигель и котельную с дымовой трубой.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о незаконном сносе торговых бань Екимовой на Петроградской стороне, который встретил активное противодействие жителей.

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