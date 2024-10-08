Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

вос.

 763мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Магистраль через Неву
Смерть на горе
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Петербуржцы и их ипотека
Нобелевская премия по медицине
Обидел учителя — плати
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Общество Глава МИД Сергей Лавров объяснил природу своего интереса к армянским квадроберам

Глава МИД Сергей Лавров объяснил природу своего интереса к армянским квадроберам

2 324
11 комментариев

Сергей Лавров признался, что смотрит видеоролики о жизни квадроберов. Комментарий Лаврова о том, зачем министр иностранных дел РФ спрашивал у коллег из Армении, есть ли это явление в их стране, разместил 8 октября в своем телеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«У нас было время, пока мы ждали начала переговоров, — сказал Сергей Лавров. — И я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая, не очень понятная вещь. Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы».

При этом Лавров отметил, что вопрос, запрещать ли квадроберов в России, должны решать законодатели.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал Сергею Лаврову, что «видел такое», но само явление квадробинга ему не известно.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
282738455
1 час
Природа проста - обычный непрофессионализм, ставший визитной карточкой большинства российских чиновников.
Слава России!
1 час
старый шалунишка😂😂😂
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Новости компаний
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25