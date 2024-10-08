Глава МИД Сергей Лавров объяснил природу своего интереса к армянским квадроберам

Сергей Лавров признался, что смотрит видеоролики о жизни квадроберов. Комментарий Лаврова о том, зачем министр иностранных дел РФ спрашивал у коллег из Армении, есть ли это явление в их стране, разместил 8 октября в своем телеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«У нас было время, пока мы ждали начала переговоров, — сказал Сергей Лавров. — И я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая, не очень понятная вещь. Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы».
При этом Лавров отметил, что вопрос, запрещать ли квадроберов в России, должны решать законодатели.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал Сергею Лаврову, что «видел такое», но само явление квадробинга ему не известно.
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