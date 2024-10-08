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Общество INA: в Ираке убит один из лидеров ИГИЛ*

INA: в Ираке убит один из лидеров ИГИЛ*

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2 комментария

На севере Ирака от авиаудара погиб один из лидеров запрещенного в России террористического Исламского государства (ИГИЛ)* Абу Омар аль-Кураиши. Разведывательный батальон и отряд военной разведки Ирака вместе с ним нашли тела еще трех террористов, сообщает издание INA во вторник, 8 октября.

Авиаудары по террористическим группировкам с целью победить оставшиеся очаги наносили правительственные войска. Известно, что после обстрела военные отправились на поиски и осмотр цели поражения и нашли разорванные тела четырех боевиков. При них были три пояса со взрывчаткой, несколько единиц оружия, набор очков ночного видения, ручные гранаты, восемь мобильных телефонов, а также различные административные документы, относящиеся к деятельности ИГИЛ*. 

В сентябре США объявили о завершении миссии коалиции международных сил по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* в Ираке. Военная миссия коалиции продлится еще не более 12 месяцев и закончится не позднее конца сентября 2025 года. После чего Ирак и США перейдут к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на ИГИЛ*.

По данным западных СМИ, в Ираке на сегодняшний день находится около 2,5 тысяч американских военнослужащих.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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Комментарии
2
Слава России!
32 минуты
молодцы какие
276689045
35 минут
Вместо того что бы уйти из страны как просят иракское правительство и парламент, американцы решили показать что они еще типа полезны?
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