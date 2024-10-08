Схваченный в Пулково мигрант через переводчика рассказал, как убил земляка

Подозреваемый в убийстве соотечественника нелегал из Узбекистана только с помощью переводчика смог рассказать о мотивах своего поступка. По словам молодого мужчины, от земляка он хотел добиться удаления интимных фото своей жены. Убивать он его якобы не хотел, желал только припугнуть ножом. Иностранец признал вину и раскаялся в содеянном. Видео допроса 8 октября опубликовала пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.