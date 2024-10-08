Вероятного убийцу мигранта задержали в Пулково, его мотив — ревность

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 31-летнего гражданина Узбекистана. Фигуранту не дали улететь из Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 октября.
Окровавленное тело мигранта с ножевыми ранениями в области груди два дня назад нашли на Октябрьской набережной в канаве за мусорными контейнерами. Погибший прибыл в Россию летом и на миграционном учете не состоял. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 28-летний земляк убитого. Молодого нелегала задержали в Пулково. По предварительным данным, он убил знакомого на почве ревности. Нож подозреваемый выбросил в Фонтанку.
Фигурант процессуально задержан и помещен в изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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