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Происшествия Окровавленный труп мигранта нашли в канаве в Невском районе

Окровавленный труп мигранта нашли в канаве в Невском районе

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4 комментария

Тело с колото-резаными ранами в области груди было обнаружено днем 6 октября в Невском районе Петербурга. Страшную находку на Октябрьской набережной, 26, сделала местная жительница в канаве за мусорными контейнерами. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 октября.

Установлено, что погибший — 31-летний уроженец Узбекистана, который недавно прибыл в Россию с целью трудоустройства. На миграционном учете он не стоял. В ходе расследования изъяты его личные вещи, включая одежду и банковскую карту.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Тело направили в морг для установления причины смерти, проводится исследование улик для установления обстоятельств трагедии. Видеонаблюдение в районе отсутствует.

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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
31 минута
"Видеонаблюдение в районе отсутствует" - какэта??!
firma
3 минуты
Но всё-таки успел сказать с какой целью приехал..
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