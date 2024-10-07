Окровавленный труп мигранта нашли в канаве в Невском районе

Тело с колото-резаными ранами в области груди было обнаружено днем 6 октября в Невском районе Петербурга. Страшную находку на Октябрьской набережной, 26, сделала местная жительница в канаве за мусорными контейнерами. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 октября.

Установлено, что погибший — 31-летний уроженец Узбекистана, который недавно прибыл в Россию с целью трудоустройства. На миграционном учете он не стоял. В ходе расследования изъяты его личные вещи, включая одежду и банковскую карту.