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Город «Нашинковали». Смотреть на распиленные плиты Дворцовой набережной придется еще год

«Нашинковали». Смотреть на распиленные плиты Дворцовой набережной придется еще год

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5 комментариев
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На неравномерно опиленные по краям гранитные плиты на Дворцовой набережной обратили внимание читатели «Фонтанки» 6 октября.

«На Дворцовой набережной пренеприятно нашинковали гранитные плиты, — сообщила читательница, приложив фото. — Видимо сочли, что с углами что-то не так, но было явно лучше, чем стало».

Этот участок набережной переживает ремонт и уже вызывал вопросы горожан. В этот раз субподрядчик работ, ООО «КАСТ», прокомментировал ситуацию так: «В местах, где произведены отпилы, была деформация или утрата камня. Туда будут монтироваться подобранные по цвету и фактуре фрагменты-доноры, чтобы воссоздать исходную геометрическую форму плит». По словам субподрядчика, смотреть на «нашинкованные» плиты прохожим придется еще около года.

«Работы производятся поэтапно, — пояснили в ООО „КАСТ“. — В этом году мы полностью закончим участок набережной от Прачечного до Троицкого моста и локальные участки между Троицким и Эрмитажным мостами. Основной участок — от Троицкого до Дворцового моста — будет реставрироваться уже в следующем году».

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Комментарии
5
Слава России!
1 час
как насчёт подать в суд на исполнителя и выбрать другого, не из аффилированных?
EMMM
1 час
На Руси говорят: "Семь раз отмерь, а потом отрежь". Ну а здесь выходцы из ближнего зарубежья решили сначала застолбить участок (убрать асфальт), а затем мостить из того, что удастся купить из отходов на так называемых "мемориальных" услугах. Плитка толщиной дюйм, да Вы найдёте такое на Невском?
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