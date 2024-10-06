«Нашинковали». Смотреть на распиленные плиты Дворцовой набережной придется еще год

На неравномерно опиленные по краям гранитные плиты на Дворцовой набережной обратили внимание читатели «Фонтанки» 6 октября.



«На Дворцовой набережной пренеприятно нашинковали гранитные плиты, — сообщила читательница, приложив фото. — Видимо сочли, что с углами что-то не так, но было явно лучше, чем стало».



Этот участок набережной переживает ремонт и уже вызывал вопросы горожан. В этот раз субподрядчик работ, ООО «КАСТ», прокомментировал ситуацию так: «В местах, где произведены отпилы, была деформация или утрата камня. Туда будут монтироваться подобранные по цвету и фактуре фрагменты-доноры, чтобы воссоздать исходную геометрическую форму плит». По словам субподрядчика, смотреть на «нашинкованные» плиты прохожим придется еще около года.



«Работы производятся поэтапно, — пояснили в ООО „КАСТ“. — В этом году мы полностью закончим участок набережной от Прачечного до Троицкого моста и локальные участки между Троицким и Эрмитажным мостами. Основной участок — от Троицкого до Дворцового моста — будет реставрироваться уже в следующем году».