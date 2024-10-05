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Происшествия Лось убил четверых человек в ДТП в Омской области

Лось убил четверых человек в ДТП в Омской области

2 679
8 комментариев

Двойная авария, приключившаяся в Омской области из-за выскочившего на дорогу лося, унесла жизни четырех человек. Трагедия разыгралась в восьмом часу вечера 5 октября на 129-м километре трассы Омск-Муромцево.

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По сведениям омской полиции, водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на лося, неожиданно выскочившего на проезжую часть, после чего машина вылетела на встречку, где вырезалась в «Тойоту Ярис». В результате в иномарке погиб пассажир, а в «Ладе» — водитель и два пассажира. Еще двое пассажиров отечественной машины и женщина-водитель «Тойоты» с ребенком 6 лет доставлены к медикам.

Ранее биолог Павел Глазков объяснял читателям «Фонтанки», что примерно до середины октября в Ленинградской области у лосей продолжается брачный период — лоси устраивают бои за самок. В сентябре лосей замечали в черте Петербурга, они также становились причиной жестких аварий.

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Комментарии
8
279709904
31 минута
А водителя Гранты оштрафуют за наезд на лося?
firma
23 минуты
А что с лосём, сколько штрафов у обоих водителей?
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