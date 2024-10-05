Лось убил четверых человек в ДТП в Омской области

Двойная авария, приключившаяся в Омской области из-за выскочившего на дорогу лося, унесла жизни четырех человек. Трагедия разыгралась в восьмом часу вечера 5 октября на 129-м километре трассы Омск-Муромцево.

1 из 3 Источник: Омская полиция / Telegram

По сведениям омской полиции, водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на лося, неожиданно выскочившего на проезжую часть, после чего машина вылетела на встречку, где вырезалась в «Тойоту Ярис». В результате в иномарке погиб пассажир, а в «Ладе» — водитель и два пассажира. Еще двое пассажиров отечественной машины и женщина-водитель «Тойоты» с ребенком 6 лет доставлены к медикам.

Ранее биолог Павел Глазков объяснял читателям «Фонтанки», что примерно до середины октября в Ленинградской области у лосей продолжается брачный период — лоси устраивают бои за самок. В сентябре лосей замечали в черте Петербурга, они также становились причиной жестких аварий.