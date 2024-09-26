«Помочь испуганному животному не удалось». Лось забрёл в Петербург на свою беду

Утром 26 сентября по Петербургу бегал лось. Добраться до леса он не смог.
Животное видели плавающим в Большой Невке, сообщили читатели «Фонтанки».
Лось бегал и среди машин во дворе дома 137, корпус 2, по Приморскому проспекту, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что зверя не спасли. «Специалисты по сигналам жителей выехали на место, где был замечен лось, однако помочь испуганному животному не удалось», — отметили в комитете.
Напомним, сейчас лоси особенно активны из-за гона — брачного периода. Сезон продлится до середины октября. За последние пару недель было несколько серьёзных происшествий с сохатыми. Автомобилисты попросили дорожников обезопасить трассы под Гатчиной.
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