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Происшествия «Помочь испуганному животному не удалось». Лось забрёл в Петербург на свою беду

«Помочь испуганному животному не удалось». Лось забрёл в Петербург на свою беду

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4 комментария

Утром 26 сентября по Петербургу бегал лось. Добраться до леса он не смог.

Животное видели плавающим в Большой Невке, сообщили читатели «Фонтанки».

Лось бегал и среди машин во дворе дома 137, корпус 2, по Приморскому проспекту, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что зверя не спасли. «Специалисты по сигналам жителей выехали на место, где был замечен лось, однако помочь испуганному животному не удалось», — отметили в комитете.

Напомним, сейчас лоси особенно активны из-за гона — брачного периода. Сезон продлится до середины октября. За последние пару недель было несколько серьёзных происшествий с сохатыми. Автомобилисты попросили дорожников обезопасить трассы под Гатчиной.

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Комментарии
4
Фокусник Данилин
39 минут
Помочь не удалось. В смысле был лось , а стала лосятина?…
Mimic
44 минуты
"... однако помочь испуганному животному не удалось" -- не понял, что с ним в итоге стало? неужели ипотеку взял?
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