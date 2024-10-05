Учителем года стал физик из петербургской 56-й гимназии. А еще он поет

Преподаватель физики из петербургской 56-й гимназии Леонид Дедюха победил на всероссийском конкурсе «Учитель года», сообщает РИА «Новости» 5 октября.
33-летний Леонид Дедюха родом из города Купино в Новосибирской области. В 56-й гимназии преподает с 2017 года, до этого преподавал в Новосибирске, где окончил Новосибирский государственный педагогический университет (магистратуру и института физико-математического и информационно-экономического образования). В Петербурге окончил аспирантуру РГПУ им. А. И. Герцена (институт физики). При этом Леонид учился эстрадному вокалу в новосибирской школе искусств, а в петербургской музыкальной школе для взрослых осваивает академическое пение. И прививает любовь к культуре и ученикам, с которыми даже выступает на сцене. Не женат.
«Уделяя серьезное внимание физике и изучению других естественнонаучных дисциплин, мы с учениками в душе — лирики», — рассказывал он сам в своей видеовизитке на конкурс. Мы участвуем в библиотечных и музейных проектах, ходим в театр, посещаем выставки, нас объединяют слова Льва Ландау — это и мой девиз: «Самый страшный грех — это скучать».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.