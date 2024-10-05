Минобороны: сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока невозможно

Эвакуировать сотни мирных жителей из Угледара пока нет возможности, заявили в Минобороны РФ 5 октября. Российские военнослужащие доставляют им продукты и воду, добавили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости со слов одного из военнослужащих, мирные жители укрываются в подвалах по несколько человек. Еще шестнадцать смогли укрыться в местной школе.
О взятии Угледара ВС РФ Минобороны сообщило 3 октября. Город в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военнослужащих «в результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“».
Угледар в военных сводках указывается как важный стратегический пункт в СВО. До последнего момента город был самым юго-восточным пунктом сосредоточения ВСУ.
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