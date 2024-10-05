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Общество Минобороны: сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока невозможно

Минобороны: сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока невозможно

2 130
20 комментариев

Эвакуировать сотни мирных жителей из Угледара пока нет возможности, заявили в Минобороны РФ 5 октября. Российские военнослужащие доставляют им продукты и воду, добавили в ведомстве.

Как сообщили РИА Новости со слов одного из военнослужащих, мирные жители укрываются в подвалах по несколько человек. Еще шестнадцать смогли укрыться в местной школе.

О взятии Угледара ВС РФ Минобороны сообщило 3 октября. Город в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военнослужащих «в результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“».

Угледар в военных сводках указывается как важный стратегический пункт в СВО. До последнего момента город был самым юго-восточным пунктом сосредоточения ВСУ.

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Комментарии
20
281916626
1 час
Наконец то началось,всех эвакуируем,все восстановим.
altnec
1 час
Что за бред? Центральные СМИ оговорили количество жителей ок. 100 человек ещё два дня назад. Откуда сотни появились? В Роскомнадзоре пора проверку провести с участием спецслужб.
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