Минобороны: сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока невозможно

Эвакуировать сотни мирных жителей из Угледара пока нет возможности, заявили в Минобороны РФ 5 октября. Российские военнослужащие доставляют им продукты и воду, добавили в ведомстве.

Как сообщили РИА Новости со слов одного из военнослужащих, мирные жители укрываются в подвалах по несколько человек. Еще шестнадцать смогли укрыться в местной школе.