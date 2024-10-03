Минобороны сообщило о взятии под контроль Угледара

Министерство обороны России 3 октября официально заявило о взятии под контроль города Угледар в Донецкой народной республике. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале оборонного ведомства.
Уточняется, что город в ДНР был взят под контроль «в результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“». В военных сводках населенный пункт назывался как один из стратегических пунктов СВО. Накануне ВСУ подтвердили вывод своих войск из города из-за угрозы полного окружения.
Угледар расположен примерно в 60 километрах к юго-западу от Донецка. На момент начала специальной военной операции его население составляло около 15 тысяч человек. О взятии города власти ДНР заявили в марте 2022 года, но уже в июне Минобороны России объявило, что позиции в Угледаре вновь заняли подразделения ВСУ. До последнего времени город был самым юго-восточным пунктом сосредоточения украинских сил.
С точки зрения тактики, захват Угледара позволит выровнять линию фронта, отодвинуть ВСУ дальше от Донецка и его агломерации и уменьшить количество обстрелов, заявил изданию 47news военный эксперт Дмитрий Корнев.
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