Минобороны сообщило о взятии под контроль Угледара

Уточняется, что город в ДНР был взят под контроль «в результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“». В военных сводках населенный пункт назывался как один из стратегических пунктов СВО. Накануне ВСУ подтвердили вывод своих войск из города из-за угрозы полного окружения.

Угледар расположен примерно в 60 километрах к юго-западу от Донецка. На момент начала специальной военной операции его население составляло около 15 тысяч человек. О взятии города власти ДНР заявили в марте 2022 года, но уже в июне Минобороны России объявило, что позиции в Угледаре вновь заняли подразделения ВСУ. До последнего времени город был самым юго-восточным пунктом сосредоточения украинских сил.