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Общество «Много сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские»: Лукашенко — о дронах, попадающих в воздушное пространство Белоруссии

«Много сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские»: Лукашенко — о дронах, попадающих в воздушное пространство Белоруссии

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3 комментария

В Белоруссии было принято решение «не выносить в публичное поле» проблему с беспилотниками, залетающими в воздушное пространство страны с территории России и Украины, а решать этот вопрос «на уровне специалистов». Об этом 4 октября заявил президент Александр Лукашенко на встрече с гражданами.

По его словам, такие договоренности были достигнуты и с обеими сторонами. Говоря о применении дронов, Лукашенко отметил, что это вооружение уже не новинка, но так массово в качестве основного средства поражения оно применяется впервые.

«Однако не менее важный вопрос — научиться управлять ими», — добавил глава государства и подчеркнул, что «довольно часто в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы беспилотники теряли ориентир и таким образом залетали в Белоруссию».

«Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины, — сообщил Александр Лукашенко. — Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские» (цитата по БЕЛТА).

Совсем недавно президент Белоруссии был не столь дипломатичен и обвинял Украину в нарушении воздушного пространства, уверяя, что над территорией страны были сбиты «воздушные цели», прилетевшие из-за границы. «Мы подозреваем, что это ударные беспилотники», — говорил он в августе. Позднее он утверждал, что украинские БПЛА регулярно нарушают юго-восточную границу республики. Он добавил, что ПВО сбили эти беспилотники, и назвал происходящее вторжением на территорию Белоруссии.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
59 минут
бульбой сбивает теминатор колхозный. хе-хе.
Mies
1 час
Сейчас я вам покажу, откуда они летят.
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