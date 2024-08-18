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    Украина разместила на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных — Лукашенко

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    Украина постоянно нарушает границу с Белоруссией и разместила вблизи нее около 120 тысяч своих военных. Минск в ответ расставил свои силы вдоль всей украинской границы. Об этом 18 августа рассказал президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

    Президент Белоруссии пояснил, что украинские БПЛА регулярно нарушают юго-восточную границу республики. Он добавил, что ПВО сбили эти беспилотники, и назвал происходящее вторжением на территорию Белоруссии.

    Лукашенко добавил, что, видя агрессивную политику соседей, страна разместила своих военных вдоль всей границы в определенных точках, а также там действуют спецслужбы и спецподразделения «Альфа», «Алмаз» и другие.

    Вечером 9 августа белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины. Предположительно, это были ударные беспилотники. После чего Лукашенко, по данным РИА, отдал указания на усиление в стране группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

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