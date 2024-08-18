Украина разместила на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных — Лукашенко

Украина постоянно нарушает границу с Белоруссией и разместила вблизи нее около
Президент Белоруссии пояснил, что украинские БПЛА регулярно нарушают юго-восточную границу республики. Он добавил, что ПВО сбили эти беспилотники, и назвал происходящее вторжением на территорию Белоруссии.
Лукашенко добавил, что, видя агрессивную политику соседей, страна разместила своих военных вдоль всей границы в определенных точках, а также там действуют спецслужбы и спецподразделения «Альфа», «Алмаз» и другие.
Вечером 9 августа белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины. Предположительно, это были ударные беспилотники. После чего Лукашенко, по данным РИА, отдал указания на усиление в стране группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.