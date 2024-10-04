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Общество В Белоруссии к срокам приговорили участников теракта на аэродроме в Мачулищах, где базируются самолеты ВКС РФ

В Белоруссии к срокам приговорили участников теракта на аэродроме в Мачулищах, где базируются самолеты ВКС РФ

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1 комментарий

Минский городской суд огласил приговор в отношении фигурантов дела о теракте против российского самолета А-50, находившегося на аэродроме в Мачулищах в феврале 2023 года. Так, гражданин Украины Николай Швец заочно лишен свободы на срок 25 лет. Остальным фигурантам дали от 15 до 25, сообщила 4 октября Генеральная прокуратура Белоруссии.

Всего по делу проходит 12 человек, по самому акту терроризма осудили четверых. Сроки остальных связаны с госизменой, ведением агентурной деятельности, финансированием терроризма.

Информация о том, что на аэродроме Мачулищи, где базируются самолеты ВКС РФ, совершен теракт, появилась 26 февраля 2023 года. Был незначительно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, были задержаны 30 человек.

2 июля этого года Лукашенко заявил, что Николай Швец был обменян на митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. С просьбой освободить известного священнослужителя к главе Белоруссии обратился президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
30 минут
и кто после этого скажет что беларусь суверенное государство.
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