В Белоруссии к срокам приговорили участников теракта на аэродроме в Мачулищах, где базируются самолеты ВКС РФ

Минский городской суд огласил приговор в отношении фигурантов дела о теракте против российского самолета А-50, находившегося на аэродроме в Мачулищах в феврале 2023 года. Так, гражданин Украины Николай Швец заочно лишен свободы на срок 25 лет. Остальным фигурантам дали от 15 до 25, сообщила 4 октября Генеральная прокуратура Белоруссии.

Всего по делу проходит 12 человек, по самому акту терроризма осудили четверых. Сроки остальных связаны с госизменой, ведением агентурной деятельности, финансированием терроризма.

Информация о том, что на аэродроме Мачулищи, где базируются самолеты ВКС РФ, совершен теракт, появилась 26 февраля 2023 года. Был незначительно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, были задержаны 30 человек.

2 июля этого года Лукашенко заявил, что Николай Швец был обменян на митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. С просьбой освободить известного священнослужителя к главе Белоруссии обратился президент РФ Владимир Путин.