Лукашенко рассказал о задержании причастных к попытке атаки на самолёт А-50 в Мачулищах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастных к попытке атаки на самолёт А-50 ВКС России на аэродроме в Мачулищах. Об этом 7 марта сообщает БелТА.



По словам Лукашенко, задержать удалось сотрудника украинских спецслужб и его пособников. Исполнителя акции в Киеве готовили в СБУ при участии ЦРУ, говорит он. Белорусский президент отметил, что задержанный — россиянин, у которого есть и российский, и украинский паспорта. Мужчина родился в Кривом Роге, потом жил в Крыму, а в 2014 году его завербовала украинская спецслужба. Он хорошо разбирается в IT и был подготовлен для совершения терактов.