Лукашенко рассказал о задержании причастных к попытке атаки на самолёт А-50 в Мачулищах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастных к попытке атаки на самолёт А-50 ВКС России на аэродроме в Мачулищах. Об этом 7 марта сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, задержать удалось сотрудника украинских спецслужб и его пособников. Исполнителя акции в Киеве готовили в СБУ при участии ЦРУ, говорит он. Белорусский президент отметил, что задержанный — россиянин, у которого есть и российский, и украинский паспорта. Мужчина родился в Кривом Роге, потом жил в Крыму, а в 2014 году его завербовала украинская спецслужба. Он хорошо разбирается в IT и был подготовлен для совершения терактов.
Александр Лукашенко назвал невероятной операцию по нападению на аэродром в Мачулищах, отметив, что организаторы использовали самые современные технологии. Также он добавил, что А-50 не был поврежден в результате диверсии, царапины и одна пробоина не мешают выполнять обязанности. При этом белорусский лидер рассказал, что попросил Россию забрать самолет на обслуживание, а в Белоруссию прислать другой.
Сообщения об атаке на аэродром под Минском, где базируются самолёты ВКС России, появились 26 февраля. Сообщалось о повреждении самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. 27 февраля ТАСС писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации об атаке, отметил, что Белоруссия опровергла эти сообщения.
1 марта министерство обороны Белоруссии в телеграм-канале показало видео с самолётом А-50, маневрирующим по взлётно-посадочной полосе, — повреждений у воздушного судна на этих кадрах не видно. Позже ведомство показало ещё несколько роликов, свидетельствующих о полной исправности А-50.