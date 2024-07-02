Лукашенко: исполнитель теракта в Мачулищах был обменян на священнослужителя Ионафана

Николай Швец, задержанный в Беларуси за попытку взорвать российский разведывательный самолет А-50 в Мачулищах, был передан Украине в обмен на митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Об этом 2 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.
По словам белорусского лидера, к нему с такой просьбой обратился Владимир Путин. «Если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя», — цитирует Лукашенко издание БелТА. Украинская сторона, по его заявлению, также была заинтересована в возвращении Швеца.
«Я Путину говорю: «Что будем делать? Ваше решение?» Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — изложил Лукашенко подробности обмена.
Ранее сообщалось, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров.
«Все было просто. Никакие священнослужители в этом не участвовали», — сказал Лукашенко.
В 2023 году он подробно рассказал о задержании причастных к попытке атаки на самолёт А-50 в Мачулищах.