    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, с-з

    752мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.99eur93.7

    Лукашенко: исполнитель теракта в Мачулищах был обменян на священнослужителя Ионафана

    1773
    4 комментария

    Николай Швец, задержанный в Беларуси за попытку взорвать российский разведывательный самолет А-50 в Мачулищах, был передан Украине в обмен на митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Об этом 2 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.

    По словам белорусского лидера, к нему с такой просьбой обратился Владимир Путин. «Если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя», — цитирует Лукашенко издание БелТА. Украинская сторона, по его заявлению, также была заинтересована в возвращении Швеца.

    «Я Путину говорю: «Что будем делать? Ваше решение?» Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — изложил Лукашенко подробности обмена.

    Ранее сообщалось, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла после переговоров.

    «Все было просто. Никакие священнослужители в этом не участвовали», — сказал Лукашенко.

    В 2023 году он подробно рассказал о задержании причастных к попытке атаки на самолёт А-50 в Мачулищах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛукашенкоМачулищиСамолет А-50ДиверсияОбмен пленнымиИонафан
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close