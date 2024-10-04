От балета на плечах до спектакля с художником Тарантино. Как петербуржцев удивляет Китай

Спектакль «Лебедь» Источник: Китайская акробатическая драма (Гуанчжоу)/предоставлено Мариинским театром







Этой осенью в Петербурге — бум представлений из Китая: одна за другой приезжают на гастроли труппы из разных мегаполисов восточной страны. Тот редкий случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло: российский зритель, долгое время относившийся к искусству Поднебесной со снобизмом, теперь открывает для себя головокружительную технику артистов. А они с избытком демонстрируют то, что он так любит: умение удивлять. «Фонтанка» разбиралась, как Китай меняет гастрольную афишу города.

Прямо сегодня, 4 октября, в Концертном зале Мариинского театра выступает оркестр Китайского оркестра Национального центра исполнительских искусств — это первый приезд пекинского коллектива в наш город. За дирижерским пультом — Ли Синьцао, почетный главный дирижер Китайского национального симфонического оркестра и президент Китайской консерватории. В программе — китайские авторы и наши Чайковский со Скрябиным,

Также 4 октября стартует фестиваль «Балтийский дом», который в этом году так и называется — «Взгляд на Восток», и там выступит Чжэцзянский драматический театр с постановкой «Чудный мир гор и морей» одного из наиболее заметных режиссеров Китая Чжао Мяо. Постановка в духе Cirque du Soleil в духе героического фэнтези будет представлена 13 и 14 октября (более подробно о программе фестиваля «Фонтанка» рассказывала в отдельном гиде).

Спектакль «Чудный мир гор и морей», Чжэцзянский драматический театр Источник: Фестиваль «Балтийский дом»







Дальше — 6 ноября именно спектаклем китайского коллектива откроется фестиваль «Дягилев P.S.». Балет «Отель» китайской труппы «Студия Ли Син» в постановке хореографов Ли Син и Ли Чжао — о пространстве гостиниц, анонимном и не обустроенном индивидуально под постояльцев — но при этом служащем домом (главный герой фестиваля, Сергей Дягилев, также жил в отелях).

Ну а из мира музеев — в Шереметевском дворце в середине сентября открылась и проработает до середины марта выставка традиционных китайских инструментов «Гармония пяти»

Конечно, ускоренное политическими причинами знакомство Петербурга с искусствами Востока началось не вчера. Регулярно проходили дипломатические концерты, локальные фестивали, разовые гастроли. Но как-то все вписывалось в рамки этнографических вояжей — подобному восприятию способствовали и костюмы артистов, и уклон в традиционные сюжеты, в эпос. Например, еще «до того, как это стало мейнстримом», китайский театр показывал фестиваль «Александринский».

Многое поменялось в этом году: во-первых, за китайские труппы и артистов взялись разом, кажется, все крупнейшие фестивали и театры — от фестиваля Dance Open, привозившего весной 2024-го Театр современного танца Гуандуна, до Фестиваля уличных театров на Елагином острове. А во-вторых, петербуржцы начали ходить на китайские коллективы не только за экзотикой, а на конкретные постановки.

Так, на новой сцене Мариинского театра в конце сентября выступила Китайская акробатическая драма (Гуанчжоу) с постановкой «Лебедь». Тут случилось и стопроцентное попадание с выбором места (современная история о танцовщиках, репетирующих и переосмысляющих «Лебединое озеро», как влитая, встала на сцену петербургского театра), и интонационная удача: постановка достаточно академична, чтобы не уйти в пошлость, и достаточно современна, чтобы не скатиться в занудство и наивность. А самое главное — в основе реальная человеческая история, заставляющая зрителей украдкой сглатывать слезы в темноте зала.

Конечно, на Мариинской сцене и раньше балетные и оперные артисты в постановках спускались на сцену и воспаряли над ней на тросах, — но тут свое мастерство показали профессиональные акробаты. С первой же сцены — когда юная балерина спускается из-под колосников вниз головой и плывет вниз, как ныряльщица, в синем свете, двигаясь плавно, но без усилий, словно преодолевая легкое сопротивление воды, — становится очевидно, что такого раньше здесь не показывали.

Помимо классических цирковых трюков — прыжков через голову, на вершины человеческих пирамид, жонглирования, — китайский коллектив вобрал сложнейшие поддержки и многоступенчатые выбросы и подкрутки — уже даже не из балета, а из фигурного катания (кстати, на коньках артистки китайского балета на сцену тоже выезжают — роликовых). А удачно подобранные костюмы порой создают впечатление левитации.

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Но главное — все же реальный сюжет. Исполнительница главной женской партии — балерины Юй Мэн, У Чжэндань, — сама художественный руководитель коллектива. А ее партнер по сцене, исполнитель главной мужской партии Юй Хэн, — Вэй Баохуа — постановщик акробатики. И они рассказывают свою историю о том, как создавали в Китае новое искусство — акробатический балет на плечах. О том, как с детства тренировались, как познакомились, как прошли первые победы — и как травма при падении с плеча партнера чуть было не поставила крест на карьере девушки. Но она прошла через ад (в спектакле показана сцена, где артистка лежит на кровати, сквозь которую проходят, как демоны, ее кошмары и боли — их воплощают другие балетные артисты) и вернулась на сцену. И нынешние гастроли в Петербург — очередное доказательство внутренней силы. Хотя в Петербурге привезли не сам оригинальный балет «Лебединое озеро» на плечах, а балет-историю о его создании, — зрителям в конце показывают и сам опасный трюк, который мог стоить героине жизни. Зная это, смотришь, как балерина встает на пуанты на вытянутой руке партнера, совсем другими глазами.

Постановка «Лебедь», вобравшая в том числе и цитаты различных шуточных версий «Танца маленьких лебедей», и медиаискусство, и музыкальные цитаты из Чайковского, — лишь одна из тех, что в этом году привозят в Петербург из Китая. Рост приглашений коллективов из этой страны оправдан — зритель определенно не останется в проигрыше.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»