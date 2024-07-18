На фестивале «Дягилев P.S.» покажут спектакль, оформленный художником Тарантино

В 2024 году среди самых заметных его мероприятий — спектакль «Отель» китайской труппы «Студия Ли Син», который поставили хореографы Ли Син и Ли Чжао. Его идея родилась из вынужденных обстоятельств: Ли Син, будучи востребованным танцовщиком и хореографом, был дома из 365 дней в году только 23. Так родился рассказ о гостинице — пространстве не персонализированном, но способном стать домом. Именно в отеле соприкасаются судьбы семи героев постановки. Визуальный образ гостиницы решил Ёхэй Танэда — художник фильмов Квентина Тарантино «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка». Автор световой партитуры — Том Виссер, главный художник по свету Нидерландского театра танца. Спектакль будет сыгран 6 ноября на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Другой иностранный участник фестиваля — танцевальная компания Рафаэллы Караско, испанского хореографа и режиссера, чьим соавтором выступает драматург и поэт Альваро Тато. Их спектакль «Ночь. Архитектура бессонницы» сочетает традиционный фламенко с современным танцем. Звуковое сопровождение сочетает записанную музыку, живое пение и декламацию стихов. Российская премьера этой постановки пройдет 21 ноября в «Балтийском доме».

«Вдохновением для создания спектакля, конечно, послужила традиция фламенко, — цитируют организаторы Альваро Тато. — Но не только. Важную роль сыграла поэзия, воспевающая ночь и ее метафоры: от испанской народной песенной традиции до авторов эпохи барокко — Лопе де Вега и Луиса де Гонгора, от поэтов-мистиков, таких как Сан-Хуан де ла Крус и Сор Хуана Инес де ла Крус, до поэтов-романтиков, символистов и модернистов — Густаво А. Беккер, Антонио Мачадо, Розалия де Кастро, Хуан Рамон Хименес».



Один из вечеров фестиваля будет посвящен «Музыкальному миру Мейерхольда» — концерт с таким названием пройдет в Большом зале филармонии 8 ноября. В первом, фортепианном, отделении будут исполнены произведения любимых композиторов Мейерхольда, чью музыку он использовал в спектаклях, — Бетховена, Листа, Шуберта, Прокофьева. Во втором, вокально-симфоническом, прозвучат арии из опер, которые режиссер ставил, — «Тристан и Изольда» Вагнера, «Орфей и Эвридика» Глюка и «Соловей» Стравинского. Исполняют солисты Большого и Мариинского театров.

