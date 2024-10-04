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Общество Хуснуллин: в России больше не будет нелегальной миграции

Хуснуллин: в России больше не будет нелегальной миграции

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции. Хотя иностранные специалисты нужны государству, все перейдет на легальную основу, отметил он по итогам заседания таджикско-российской межправкомиссии в Душанбе 4 октября, пишут РИА Новости.

Хуснуллин предложил сделать «подрабочую группу» для понимания того, «кто и как приезжает». Все «неурегулированные вопросы мы урегулируем», отметил вице-премьер.

Пересматривать миграционную политику в России начали после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве 22 марта. Тогда погибли более 140 человек, около 550 пострадали. Возбуждены уголовные дела, арестованы участники и пособники террористов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также заявлял о росте уровня преступлений, совершаемых мигрантами. За восемь месяцев текущего года было совершено порядка 26 тысяч таких преступлений, на 12% выше стало тяжкий деяний. Мигранты-нелегалы за год совершили более 8 тысяч преступлений, а трудовые — более 9 тысяч.

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