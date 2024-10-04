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Общество В Челябинске журналистка спросила Мизулину, почему у той нет детей. Далее корреспондентке самой пришлось отвечать на вопросы силовиков

В Челябинске журналистка спросила Мизулину, почему у той нет детей. Далее корреспондентке самой пришлось отвечать на вопросы силовиков

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21 комментарий

На встрече главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной со школьниками и студентами в Челябинске 3 октября журналистка 74.RU поинтересовалась у поборницы семейных ценностей, известной своей борьбой с пропагандой чайлдфри, — почему у нее самой нет детей? Разговор с Мизулиной-младшей вышел коротким, а вот последовавшее за этим общение с силовиками — гораздо более длинным.

— Откуда у вас такая информация? — уклончиво ответила глава «Лиги». — Значит, есть? — не оставляя надежды получить однозначный ответ переспросила журналистка. — Я личную жизнь не обсуждаю, — отрезала Мизулина.

Далее к девушке, как сказано в материале, подошли «люди в штатском» и последовала процедура проверки документов и тщательный опрос — о месте учебы и о ее знакомом, некогда вызвавшем интерес полиции своей деятельностью в оппозиционных организациях. Мизулина при этом якобы, по словам очевидцев, просила «пробить по базе» журналистку.

В Государственную думу 25 сентября был внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

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Комментарии
21
Сила в Правде!!
58 минут
а почему у мизулиной нет детей и у братца её тоже нет. странно это всё... хе-хе
ilmwspb2050
58 минут
"Я личную жизнь не обсуждаю". Я для себя считаю не возможным учить людей отцовству, если сам не умею. А Мизулина она другая, по заведомо недостоверной информации, ей шаманы помогают, то же не отцы.
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