СК в Петербурге предъявил обвинение в изнасиловании девочки православному блогеру

Следователи Красногвардейского района предъявили обвинение 31-летнему Клауду Роммелю в совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки, сообщает 1 октября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Следствие вменяет ему изнасилование и насильственные действия сексуального характера против девочки, не достигшей 12 лет.

По версии СК, с сентября 2022 года по февраль 2024-го мужчина систематически подвергал сексуальному насилию 11-летнюю девочку в квартире на Заневском проспекте, куда она сначала приходила заниматься по школьным предметам, а потом жила там вместе со своей матерью.

Как ранее писала «Фонтанка», мужчина успел побывать в зоне СВО, однако боевое ранение вынудило его вернуться в Петербург, и в этот раз его уже не решились отпустить. В ночь на 1 октября его поместили в изолятор временного содержания. По данным «Фонтанки», у следствия были железные основания для возбуждения дела, а жертв может быть больше, чем одна. Что известно о Роммеле и о чем он говорил со своими подписчиками в блоге, читайте в материале «Фонтанки».