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Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в насилии над девочкой боец СВО и православный блогер

В Петербурге задержан подозреваемый в насилии над девочкой боец СВО и православный блогер

6 863
26 комментариев

Оперативники «детского» отдела уголовного розыска задержали 31-летнего православного блогера из Петербурга. Ему вменяют сексуальное насилие над девочкой. Зимой, когда эта история всплыла, мужчина уехал на СВО. И вот теперь, когда он вернулся с ранением, его поместили в изолятор временного содержания.

Как стало известно «Фонтанке», подозреваемого поместили в ИВС ночью 1 октября. В рапорте отмечено, что у 31-летнего задержанного были выявлены телесные повреждения в виде осколочного ранения левой стопы и правого бока, полученные в ходе выполнения боевой задачи в Харьковской области. Дрон сбросил на бойца взрывное устройство рано утром 8 августа.

Минувшей зимой мужчину застукали в постели с 10-летней. Он не стал отрицать, что трогал ребенка, но настаивал на том, что это был всего лишь массаж. По данным «Фонтанки», у СК другое мнение. Фигуранту вменяют изнасилование малолетней и насильственные действия сексуального характера.

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Комментарии
26
забыл все
46 минут
чувства верующих не оскорблены?))
Полно Вам, батюшка
58 минут
Дрон знает куда метить!
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