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    Музеи

    В Эрмитаже проходит интеллектуальный марафон, посвящённый русской культуре

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    В Эрмитаже в выходные 28–29 сентября проходит традиционный интеллектуальный марафон. Им музей продолжает традицию марафонов по профильным отделам: в 2024 году публика может приобщиться к эрмитажной истории русской культуры — посетить лекции и мастер-классы, встречи с учёными и хранителями.

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    Коллекция отдела русской культуры Эрмитажа — это более трёхсот тысяч произведений искусства, от древнерусской иконописи до фарфора XX века. Авторские экскурсии проходят и в Главном комплексе, и в Главном штабе, и в РХЦ «Старая Деревня», во Дворце Меншикова, Музее Императорского фарфорового завода и в Зимнем дворце Петра I.

    В программе — лекции и встречи, посвящённые архитектуре Зимнего дворца и вкусам членов императорской семьи. Мастер-классы проводятся в Главном штабе: участники могут освоить роспись по фарфору и выполнить копию «Пейзажа» (1913) Василия Кандинского в технике валяния из шерсти. В финальной части марафона команды из сотрудников Эрмитажа, других музеев и университетов, студентов-знатоков будут соревноваться в интеллектуальной игре «PROРоссию». Подробности и программа марафона — на сайте музея.

    Интеллектуальный марафон «PROРоссию» идет до 29 сентября 2024 года. 12+

    © Фонтанка.Ру

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