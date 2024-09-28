В Эрмитаже проходит интеллектуальный марафон, посвящённый русской культуре

В Эрмитаже в выходные 28–29 сентября проходит традиционный интеллектуальный марафон. Им музей продолжает традицию марафонов по профильным отделам: в 2024 году публика может приобщиться к эрмитажной истории русской культуры — посетить лекции и мастер-классы, встречи с учёными и хранителями.
Коллекция отдела русской культуры Эрмитажа — это более трёхсот тысяч произведений искусства, от древнерусской иконописи до фарфора
В программе — лекции и встречи, посвящённые архитектуре Зимнего дворца и вкусам членов императорской семьи. Мастер-классы проводятся в Главном штабе: участники могут освоить роспись по фарфору и выполнить копию «Пейзажа» (1913) Василия Кандинского в технике валяния из шерсти. В финальной части марафона команды из сотрудников Эрмитажа, других музеев и университетов, студентов-знатоков будут соревноваться в интеллектуальной игре «PROРоссию». Подробности и программа марафона — на сайте музея.
Интеллектуальный марафон «PROРоссию» идет до 29 сентября 2024 года. 12+