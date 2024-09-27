Лукашенко: если НАТО нападет на Белоруссию, используем ядерное оружие

Ядерное оружие будет применено в случае нападения НАТО на Белоруссию. Об этом 27 сентября заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает агентство БелТА.
Лукашенко сказал, что нападению на Белоруссию – «это третья мировая война». «Как только они [НАТО] нападают на нас, <...> применяем ядерное оружие», – уточнил Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что если кто-то наступит на «красную линию» – государственную границу, страна мгновенно ответит.
В середине августе Александр Лукашенко уже озвучивал заявление о том, что Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО ее госграниц. Он подчеркнул, что страна начнет «воевать», если к ней придут «с плохими намерениями».
Президент России Владимир Путин 25 сентября во время заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию сказал, что угроза суверенитету РФ обычным оружием будет считаться основанием для применения ядерного.
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