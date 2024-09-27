Лукашенко: если НАТО нападет на Белоруссию, используем ядерное оружие

Ядерное оружие будет применено в случае нападения НАТО на Белоруссию. Об этом 27 сентября заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает агентство БелТА .

Лукашенко сказал, что нападению на Белоруссию – «это третья мировая война». «Как только они [НАТО] нападают на нас, <...> применяем ядерное оружие», – уточнил Лукашенко.

В середине августе Александр Лукашенко уже озвучивал заявление о том, что Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО ее госграниц. Он подчеркнул, что страна начнет «воевать», если к ней придут «с плохими намерениями».

