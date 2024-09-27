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Власть Лукашенко: если НАТО нападет на Белоруссию, используем ядерное оружие

Лукашенко: если НАТО нападет на Белоруссию, используем ядерное оружие

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6 комментариев

Ядерное оружие будет применено в случае нападения НАТО на Белоруссию. Об этом 27 сентября заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко сказал, что нападению на Белоруссию – «это третья мировая война». «Как только они [НАТО] нападают на нас, <...> применяем ядерное оружие», – уточнил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что если кто-то наступит на «красную линию» – государственную границу, страна мгновенно ответит.

В середине августе Александр Лукашенко уже озвучивал заявление о том, что Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО ее госграниц. Он подчеркнул, что страна начнет «воевать», если к ней придут «с плохими намерениями».

Президент России Владимир Путин 25 сентября во время заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию сказал, что угроза суверенитету РФ обычным оружием будет считаться основанием для применения ядерного.

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Комментарии
6
AndrewBarsik
7 минут
"И в процессе представленья Создаётся впечатленье, Что куклы пляшут сами по себе."
Карабас Барабас
12 минут
"если кто-то наступит на «красную линию» – государственную границу, страна мгновенно ответит". А вот это уже плагиат, ДАМ первый это озвучивал, жители курской области не дадут соврать.
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