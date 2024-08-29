Лукашенко высказался о боевых действиях за пределами Белоруссии

Никаких приказов, чтобы воевать за пределами Белоруссии, не было и не будет. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко, заслушивая доклад об актуальных вопросах информационной политики. Слова белорусского лидера 29 августа передает агентство БелТА.

«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — сказал президент Белоруссии.



Две недели назад, 15 августа, Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО ее госграниц. Глава государства отметил, что не хочет войны и эскалации, но, если это случится, «никаких красных линий не будет». «Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенным», — добавил Лукашенко.