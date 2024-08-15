«Ответ будет мгновенным». Лукашенко рассказал, что будет в случае нарушения границ Белоруссии странами НАТО

Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО государственных границ республики. Об этом в четверг, 15 августа, в интервью для телеканала «Россия-1» сообщил президент Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.



Глава государства отметил, что не хочет войны и эскалации, но, если это случится, «никаких красных линий не будет».

«Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенным», — добавил Лукашенко.