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    «Ответ будет мгновенным». Лукашенко рассказал, что будет в случае нарушения границ Белоруссии странами НАТО

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    Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО государственных границ республики. Об этом в четверг, 15 августа, в интервью для телеканала «Россия-1» сообщил президент Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.

    Глава государства отметил, что не хочет войны и эскалации, но, если это случится, «никаких красных линий не будет».

    «Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенным», — добавил Лукашенко.

    Кроме того, журналист и депутат Государственной думы РФ Евгений Попов спросил у президента Белоруссии, готов ли тот нажать на «красную кнопку».

    «Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства», — сказал Лукашенко.

    К слову, 10 августа Министерство обороны Белоруссии показало кадры с обломками сбитых над территорией Белоруссии беспилотников. Местные СМИ утверждали, что дроны имели компоненты, изготовленные в странах НАТО.

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