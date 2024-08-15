«Ответ будет мгновенным». Лукашенко рассказал, что будет в случае нарушения границ Белоруссии странами НАТО

Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО государственных границ республики. Об этом в четверг, 15 августа, в интервью для телеканала «Россия-1» сообщил президент Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.
Глава государства отметил, что не хочет войны и эскалации, но, если это случится, «никаких красных линий не будет».
«Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенным», — добавил Лукашенко.
Кроме того, журналист и депутат Государственной думы РФ Евгений Попов спросил у президента Белоруссии, готов ли тот нажать на «красную кнопку».
«Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства», — сказал Лукашенко.
К слову, 10 августа Министерство обороны Белоруссии показало кадры с обломками сбитых над территорией Белоруссии беспилотников. Местные СМИ утверждали, что дроны имели компоненты, изготовленные в странах НАТО.