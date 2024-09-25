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    Путин: критическая угроза суверенитету России обычным оружием будет основанием для ядерного ответа

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза суверенитету страны обычным оружием будет считаться основанием для ядерного ответа. Его слова с заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию 25 сентября приводит пресс-служба Кремля.

    Глава страны также заявил, что в обновленном документе расширен список стран и военных союзов, против которых применяется ядерное сдерживание. Также Россия может ответить ядерным оружием в случае агрессии со стороны государства, у которого нет такого оружия, но при поддержке страны с ядерным вооружением.

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