Путин: критическая угроза суверенитету России обычным оружием будет основанием для ядерного ответа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза суверенитету страны обычным оружием будет считаться основанием для ядерного ответа. Его слова с заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию 25 сентября приводит пресс-служба Кремля.

Глава страны также заявил, что в обновленном документе расширен список стран и военных союзов, против которых применяется ядерное сдерживание. Также Россия может ответить ядерным оружием в случае агрессии со стороны государства, у которого нет такого оружия, но при поддержке страны с ядерным вооружением.