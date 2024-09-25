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    Путин: расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание

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    Президент РФ Владимир Путин проводит заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Во вступительном слове он заявил, что в проекте Основ расширен список государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Слова главы государства 25 сентября приводит пресс-служба Кремля.

    Кремль. Новости

    Кроме того, обновлен перечень военных угроз, для нейтрализации которых применяются меры ядерного сдерживания, заявил Путин. Также в обновленной версии документа прописано, что совместным нападением на Россию будет рассматриваться агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы.

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