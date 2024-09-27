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    Премьером Японии станет либерал-демократ Сигэру Исиба. Он находится под санкциями РФ

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    В Японии выбрали нового лидера правящей Либерально-демократической партии. Теперь после утверждения парламентом 1 октября 67-летний Сигэру Исиба станет премьер-министром страны, пишет Kyodo News в пятницу, 27 сентября.

    С 2007-го по 2008 год Сигэру Исиба был министром обороны Японии. В 2008 году политика назначили министром сельского хозяйства. На высший пост в Либерально-демократической партии Исиба баллотировался в пятый раз, последний из которых оказался удачным.

    С июля 2022 года будущий премьер-министр Японии находится в санкционном списке России. Ему и еще 384 членам нижней палаты парламента Японии запрещен въезд в Россию, сообщает «Коммерсантъ».

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