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Власть Глава МИД Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудили украинский конфликт

Глава МИД Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудили украинский конфликт

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7 комментариев

Глава МИД Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу «на полях» 79-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает 27 сентября МИД РФ. Они обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сотрудничество ООН и России.

Лавров призвал Гутерриша не позволять втягивать представителей ООН в «политизированные псевдомирные инициативы» по украинскому конфликту. Также он подчеркнул важность соблюдения секретариатом ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе в применении к действиям Киева.

Российский министр обратил внимание на то, что Вашингтон продолжает нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. По его мнению, в такой ситуации Гутерриш должен запустить процедуру арбитража в отношении США.

«С обеих сторон выражен настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН», — говорится в сообщении МИД.

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Комментарии
7
Заливщик голосовых планок
2 часа
Лавров опять в недружественном ньюйорке страдает?
Скрепоразгибатель
2 часа
Старый коммуняка,покровитель террористов.
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