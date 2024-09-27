Глава МИД Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудили украинский конфликт

Глава МИД Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу «на полях» 79-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает 27 сентября МИД РФ. Они обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сотрудничество ООН и России.

Лавров призвал Гутерриша не позволять втягивать представителей ООН в «политизированные псевдомирные инициативы» по украинскому конфликту. Также он подчеркнул важность соблюдения секретариатом ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе в применении к действиям Киева.

Российский министр обратил внимание на то, что Вашингтон продолжает нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. По его мнению, в такой ситуации Гутерриш должен запустить процедуру арбитража в отношении США.