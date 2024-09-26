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Общество Обсуждения заморожены. В Минфине прокомментировали легализацию онлайн-торговли алкоголем

Обсуждения заморожены. В Минфине прокомментировали легализацию онлайн-торговли алкоголем

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1 комментарий

В Минфине РФ заявили, что вопрос о легализации онлайн-торговли алкогольной продукцией никак не развивается. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Как отмечает замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, в настоящее время обсуждения легализации онлайн-продаж алкоголя заморожены.

Онлайн-продажа алкоголя запрещена в России с 2007 года. Власти давно обсуждают возможность и способы ее легализации. Например, в 2016 году Минэкономразвития предложило правительству России разрешить дистанционную торговлю алкоголем. Позже, в 2021 году, Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент по поставке российского вина прямиком от изготовителя до потребителя через заказ на онлайн-ресурсе почтового оператора.

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Комментарии
1
Ипсилон Ц
21 минута
кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрёт
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