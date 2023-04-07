Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России»

Законопроект об экспериментальной онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» одобрило правительство России. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Законопроект одобрен и будет внесен в Госдуму в установленном порядке, говорится в сообщении.
Исходя из последней версии текста законопроекта, как пишет РБК, эксперимент пройдет с 1 ноября 2023-го по 31 июля 2026 года в Москве и Подмосковье. Однако Минсельхоз уже предлагал включить в список Петербург, а также Ленинградскую и Нижегородскую области. Список производителей также составит Минсельхоз.
«Почта России» будет доставлять вино на указанный покупателем адрес или в почтовое отделение, но не ранее чем через 24 часа после формирования и оформления заказа. Получить вино можно будет только после предъявления документа, подтверждающего совершеннолетие.
На данный момент дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года.