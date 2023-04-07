Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России»

Законопроект об экспериментальной онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» одобрило правительство России. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.



Законопроект одобрен и будет внесен в Госдуму в установленном порядке, говорится в сообщении.



Исходя из последней версии текста законопроекта, как пишет РБК, эксперимент пройдет с 1 ноября 2023-го по 31 июля 2026 года в Москве и Подмосковье. Однако Минсельхоз уже предлагал включить в список Петербург, а также Ленинградскую и Нижегородскую области. Список производителей также составит Минсельхоз.

