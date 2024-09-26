Объявляем итоги премии «(От)Личный Петербург»! Вот лучшие места и события города

Встречайте победителей премии «(От)Личный Петербург», которую в четвертый раз проводили «Фонтанка.ру» и комитет по развитию туризма! Всего их одиннадцать — по одному в каждой номинации.
В течение 2,5 месяца вы присылали нам свои голоса и помогали составить путеводитель по нашему городу. Сначала вы сами выдвигали кандидатов в каждой номинации. Затем мы показали ваш выбор кураторам — настоящим экспертам в своих отраслях.
20 августа представили списки финалистов — по 10 в каждой номинации. Весь последующий месяц вы голосовали за лучших. Так что наше дело скромное: мы лишь подсчитали голоса. А лауреатов выбрали вы, дорогие читатели!
Победители премии «(От)Личный Петербург» — 2024:
«Вкусные штучки»: «Булочные Ф. Вольчека».
«Всё о лучшем в мире городе»: Путешествия по фортам Кронштадта.
«Кронштадту — 320 лет!»: Никольский Морской собор.
«Культурное событие года»: спектакль «Холопы», режиссер Андрей Могучий, БДТ им.
«Маленькие хранители города»: Чижик-Пыжик на Фонтанке.
«Навсегда»: Ботанический сад Петра Великого.
«Научный Петербург»: Кунсткамера.
«Петербург для двоих»: Стрелка Елагина острова.
«Праздники, которые мы ждем»: Фестиваль «Чудо света».
«Семейные приключения»: Музей железных дорог России.
«Шкатулка с секретом»: особняк Брусницыных.
Церемония награждения прошла 26 сентября в фуд-молле Vokzal 1853. Подробности читайте на «Фонтанке» в ближайшие дни.