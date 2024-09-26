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    Объявляем итоги премии «(От)Личный Петербург»! Вот лучшие места и события города

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    Фото: Дарья Драй, Фонтанка.ру
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    Встречайте победителей премии «(От)Личный Петербург», которую в четвертый раз проводили «Фонтанка.ру» и комитет по развитию туризма! Всего их одиннадцать — по одному в каждой номинации.

    В течение 2,5 месяца вы присылали нам свои голоса и помогали составить путеводитель по нашему городу. Сначала вы сами выдвигали кандидатов в каждой номинации. Затем мы показали ваш выбор кураторам — настоящим экспертам в своих отраслях.

    20 августа представили списки финалистов — по 10 в каждой номинации. Весь последующий месяц вы голосовали за лучших. Так что наше дело скромное: мы лишь подсчитали голоса. А лауреатов выбрали вы, дорогие читатели!

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    Победители премии «(От)Личный Петербург» — 2024:

    «Вкусные штучки»: «Булочные Ф. Вольчека».

    «Всё о лучшем в мире городе»: Путешествия по фортам Кронштадта.

    «Кронштадту — 320 лет!»: Никольский Морской собор.

    «Культурное событие года»: спектакль «Холопы», режиссер Андрей Могучий, БДТ им. Г. А. Товстоногова.

    «Маленькие хранители города»: Чижик-Пыжик на Фонтанке.

    «Навсегда»: Ботанический сад Петра Великого.

    «Научный Петербург»: Кунсткамера.

    «Петербург для двоих»: Стрелка Елагина острова.

    «Праздники, которые мы ждем»: Фестиваль «Чудо света».

    «Семейные приключения»: Музей железных дорог России.

    «Шкатулка с секретом»: особняк Брусницыных.

    Церемония награждения прошла 26 сентября в фуд-молле Vokzal 1853. Подробности читайте на «Фонтанке» в ближайшие дни.

    Фото: Дарья Драй, Фонтанка.ру

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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