Объявляем итоги премии «(От)Личный Петербург»! Вот лучшие места и события города

Встречайте победителей премии «(От)Личный Петербург», которую в четвертый раз проводили «Фонтанка.ру» и комитет по развитию туризма! Всего их одиннадцать — по одному в каждой номинации.



В течение 2,5 месяца вы присылали нам свои голоса и помогали составить путеводитель по нашему городу. Сначала вы сами выдвигали кандидатов в каждой номинации. Затем мы показали ваш выбор кураторам — настоящим экспертам в своих отраслях.

