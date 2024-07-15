Создаем путеводитель по Петербургу. Предложите место, которое стоит в него включить

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» запускает четвертый сезон проекта «(От)Личный Петербург». Для всех, кто влюблен в наш город, — а он у каждого из нас особенный.

Мы продолжаем составлять неформальный путеводитель, полезный для жителей и гостей Северной Пальмиры. И хотим, чтобы в него вошли места, значимые для вас лично. У нас они тоже есть — и это не главные туристические достопримечательности. Это любимая скульптура во дворе; тайное место, где однажды проходило романтическое свидание; магазин, который работает по этому адресу уже больше 50 лет.



Уже три года мы отбираем необычные точки зрения на Северную Венецию и по каждой составляем путеводитель. Места, достойные строчки в гиде, определяем вместе с читателями и экспертами. Так мы с вами уже составили перечни лучших петербургских бань, камерных театров, дворов, необычных музеев, вершин с панорамными видами и десятков других адресов. Все их вы найдете на сайте проекта во вкладке «Наш путеводитель».

В этом сезоне мы по традиции отобрали 10 новых граней любования городом на Неве: от мест, где здорово провести время вдвоем, до лекториев и научных музеев. Для каждой номинации нашли куратора — профессионала в своем деле, знатока города. В своих номинациях эксперты выдвинули трех кандидатов на звание лучших, результат их выбора вы можете найти на странице номинаций 2024 года.



Мы предлагаем дополнить этот перечень нашим читателям. Именно вас мы просим подсказать нам лучшие места в предложенных номинациях. В шорт-листы войдут по 10 кандидатов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения. Предложить любимое место можно здесь.

Итак, наши 10 номинаций:

Маленькие хранители города — непарадные памятники и скульптуры малых форм, любимые горожанами. Не только в центре! Куратор номинации — экскурсовод Павел Перец. Праздники, которые мы ждем — фестивали и праздники, которые ждут горожане и туристы: спортивные, концертные, театральные и гастрономические. Куратор номинации — директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

Петербург для двоих — места, которые не хочется делить ни с кем, кроме… Те, где лучше всего объясниться в любви или сделать предложение. Куратор номинации — маэстро Фабио Мастранджело.

Научный Петербург — места для фанатов научно-популярного жанра: лектории, выставки, музеи. Просто о сверхсложном. Куратор номинации — директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Наталия Белякова.

Культурное событие года — спектакль, перформанс или другое культурное мероприятие, которое нас поразило. Куратор номинации — телеведущая Ника Стрижак. Навсегда — объекты притяжения и городской гордости, существующие на одном месте не менее 50 лет (магазины, кафе и рестораны, отели и так далее). Куратор номинации — исполнительный директор группы туристических компаний Оксана Лебедева.

Семейные приключения — места, где надо побывать всей семьей: театры, музеи, развлекательные парки, стадионы. Куратор номинации — эксперт отрасли Сергей Корнеев. Вкусные штучки — авторские кондитерские и пекарни. Куратор номинации — ресторатор и отельер Юнис Теймурханлы. Шкатулка с секретом — петербургские особняки, хранящие исторические интерьеры и тайны. Важное условие: в них можно попасть с улицы или с экскурсией. Куратор номинации — историк и краевед Лев Лурье. Всё о лучшем в мире городе — прогулки, экскурсии и лектории. Все о самых замечательных гидах и туристических программах в Петербурге. Куратор номинации — исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.



Как выдвинуть своего кандидата:

Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга». Еще раз изучить описание номинаций. Перейти на страницу выдвижения (ссылка). Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию. Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата. Нажать на кнопку «Отправить». Повторить для другой номинации.

Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование. Как и в предыдущие три года, ваш выбор повлияет на результат: 26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и «Петербургским завтраком». Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь. Переходите на сайт проекта! Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!

«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

