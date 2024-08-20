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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Представляем путеводитель по Петербургу. Голосуйте за лучший спектакль, музей, кондитерскую

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    Фото: Sergei_Aleshin / iStock
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    Четвертый сезон проекта «(От)Личный Петербург» переходит на новый этап. Вместе с вами «Фонтанка» и комитет по развитию туризма составляют гид по новой туристской географии нашего города. В нем мы рассказываем о местах, навсегда остающихся в сердце. Ход снова за вами — осталось выбрать лучших!

    На протяжении месяца вы выдвигали своих кандидатов в каждой из 10 номинаций — вы присылали названия любимых спектаклей, научных музеев, праздников, авторских кондитерских.

    Кураторы каждой номинации внимательно изучили всех ваших кандидатов и составили финальные списки: по 10 в каждой. А мы решили добавить еще одну номинацию — к 320-летию Кронштадта.

    На сайте «(От)Личного Петербурга» уже началось финальное голосование!

    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.

    Проголосовать можно до 20 сентября. Как и в предыдущие три года, ваш выбор повлияет на результат: 26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    ПЕРЕХОДИТЕ НА САЙТ ПРОЕКТА! ГОЛОСУЙТЕ!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится при поддержке комитета по развитию туризма.

    Фото: Sergei_Aleshin / iStock

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