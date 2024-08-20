Представляем путеводитель по Петербургу. Голосуйте за лучший спектакль, музей, кондитерскую

Четвертый сезон проекта «(От)Личный Петербург» переходит на новый этап. Вместе с вами «Фонтанка» и комитет по развитию туризма составляют гид по новой туристской географии нашего города. В нем мы рассказываем о местах, навсегда остающихся в сердце. Ход снова за вами — осталось выбрать лучших!
На протяжении месяца вы выдвигали своих кандидатов в каждой из 10 номинаций — вы присылали названия любимых спектаклей, научных музеев, праздников, авторских кондитерских.
Кураторы каждой номинации внимательно изучили всех ваших кандидатов и составили финальные списки: по 10 в каждой. А мы решили добавить еще одну номинацию —
На сайте «(От)Личного Петербурга» уже началось финальное голосование!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Как и в предыдущие три года, ваш выбор повлияет на результат:
ПЕРЕХОДИТЕ НА САЙТ ПРОЕКТА! ГОЛОСУЙТЕ!
Проект «(От)Личный Петербург» проводится при поддержке комитета по развитию туризма.