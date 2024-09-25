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    Удар был по машинам в пробке. В Ливане погибли двое канадцев

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    Двое канадцев погибли на юге Ливана в результате израильских обстрелов, сообщает 25 сентября CTV со ссылкой на МИД Канады.

    Родственники погибших назвали CTV News их имена: Хусейн и Даад Табаджа. Их сын рассказал, что родители эвакуировались из своего дома на юге Ливана и застряли в пробке. В этот момент по машинам был нанесён удар. Члены семьи пытались связаться с супругами в течение нескольких часов, в итоге их сгоревший BMW был найден в кювете. По словам сына, тела родителей сильно обгорели, но внутри машины были обнаружены часы его матери.

    Кроме того, сообщает ТАСС, посольство Канады в Ливане получило запрос на оказание консульской помощи в связи с ранением одного канадца.

    К вечеру 24 сентября число погибших в Ливане достигло 569 человек, раненых — более 1,8 тысячи.

    Новость дополняется.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убили мирных жителей и заложников. Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Отдельные удары наносятся по Ливану и Сирии, на Западном берегу реки Иордан идут столкновения. 17 и 18 сентября в результате взрывов гаджетов в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получил ранения. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не связана со взрывами. 23 сентября Израиль начал активно обстреливать Ливан, атаки ведутся и в обратную сторону.

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