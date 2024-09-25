Удар был по машинам в пробке. В Ливане погибли двое канадцев

Родственники погибших назвали CTV News их имена: Хусейн и Даад Табаджа. Их сын рассказал, что родители эвакуировались из своего дома на юге Ливана и застряли в пробке. В этот момент по машинам был нанесён удар. Члены семьи пытались связаться с супругами в течение нескольких часов, в итоге их сгоревший BMW был найден в кювете. По словам сына, тела родителей сильно обгорели, но внутри машины были обнаружены часы его матери.

Двое канадцев погибли на юге Ливана в результате израильских обстрелов, сообщает 25 сентября CTV со ссылкой на МИД Канады.

Кроме того, сообщает ТАСС, посольство Канады в Ливане получило запрос на оказание консульской помощи в связи с ранением одного канадца.



К вечеру 24 сентября число погибших в Ливане достигло 569 человек , раненых — более 1,8 тысячи .

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