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Бизнес Власть Город Общепиту в Петербурге запретят продавать алкоголь по ночам. Добросовестный бизнес обещают не трогать

Общепиту в Петербурге запретят продавать алкоголь по ночам. Добросовестный бизнес обещают не трогать

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1 комментарий

Рабочая группа Заксобрания обсудила, стоит ли в борьбе с «наливайками» вводить ночной запрет на продажу алкоголя в общепите. После нешуточных споров за основу решили взять самый жесткий по времени вариант — с 22:00 до 11:00. И выводить из-под него тех, кто будет соответствовать критериям добросовестного общепита. Их, впрочем, еще предстоит уточнить.

В Мариинском дворце рабочая группа по «наливайкам» при бюджетно-финансовом комитете провела пятую встречу. На повестке стоял вопрос: надо ли ограничивать продажу алкоголя для общепита в ночное время, и если да, то в какой временной промежуток. Предполагалось, что заведения могут получить освобождение от такого запрета, но только если они соответствуют определенным «ресторанным» критериям.

Критерии условного «ресторана» — не в обывательском, а в нормативном смысле — обсуждали на предыдущей встрече, по итогам которой осталось шесть пунктов: отдельный вход для гостей, два санузла — для сотрудников и посетителей, кухня (оборудованное место для приготовления еды), места для размещения посетителей, не меньше пяти сотрудников и хотя бы один повар.

Пока идея такая: если заведение этим критериям соответствует, ночной запрет на продажу спиртного на него не распространяется, может работать хоть 24 часа в сутки.

Что предложил бизнес



Глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков напомнил собравшимся, что, вообще-то, вся история затевалась ради того, чтобы бороться с розничной торговлей спиртным, которая мимикрирует под общепит. Он напомнил, что Петербург — это барная столица, и городе есть бары, которые не готовят горячую пищу, а предлагают только снеки. Как правило, это небольшие концептуальные бары, которые в свете «ресторанных» критериев потребуется защитить от закрытия. Жуков предложил компромисс: для таких баров ввести ограничение — с воскресенья по четверг не продавать спиртное после часа ночи и до 10 утра, а в пятницу и субботу — после 3 часов ночи.

Ресторатор Екатерина Бокучава (Saint Espresso, «Место», «Бар 8» и другие) выступила резко против вообще каких-либо запретов на продажу алкоголя для общепита. «Я считаю, что надо решать конкретно в каждом баре отдельно, если есть жалобы жителей, тогда решать [про] часы работы. Я считаю, что надо оставить все бары без ограничений <...>. Я не могу понять, почему ставят в рамки нормальный бизнес. Кучка людей какая-то лишает целую отрасль возможности работать», — возмутилась участница рабочей группы и предложила вынести вопрос на общегородской референдум.

Под выработанные критерии под санкции для «наливаек» попадут и ночные клубы. Как заметил представитель Союза независимых рестораторов Петербурга Александр Романенко, в итоге ограничения закроют этот сегмент бизнеса. Но спрос на такой досуг никуда не денется, и в результате клубы уйдут в тень, на нелегальное положение.

Альтернативный компромисс предложил Максим Черниговский (клуб профессионалов алкогольного рынка). Общепит добровольно и самостоятельно организует систему безопасности внутри заведения и снаружи в радиусе 30 метров. Кто выполнил это требование — может торговать хоть круглосуточно, для остальных установить запрет с 3 часов ночи до 7 утра. Черниговский подчеркнул: клуб готов в течение месяца разработать стандарт безопасности и представить его на рассмотрение рабочей группы.

Картину, как Петербург будет встречать запретами высоких и важных гостей, которые приезжают на Международный экономический форум и другие крупные мероприятия, обрисовал глава совета Союза малых предприятий Петербурга Владимир Меньшиков. В программе ПМЭФ традиционно помимо деловой части есть и развлекательная, в том числе на площадках баров и ночных клубов. «Мне кажется, что будет странно, если мы какому-то делегату Петербургского экономического форума скажем: «Уважаемый друг, 3:00. Пожалуйста, уходи», — сказал Меньшиков.

Спикер добавил, что в таком ключе ограничения будут популизмом, и поддержал идею коллег сосредоточиться на вопросе безопасности. Например, вывести камеры наблюдения баров на пульт полиции. Также он предложил в 10 или в 100 раз увеличить штрафы за нарушение закона о тишине. Глава рабочей группы и председатель БФК Денис Четырбок («Единая Россия») напомнил: такой законопроект уже внесен в Госдуму.

Сухой закон или пополнение бюджета



Представители администраций центральных районов города, а также юридический комитет администрации губернатора и комитет по законности дружно высказались за запрет с 22:00 до 11:00 — в общем, как в магазинах. Группа общественников напоминала о вреде спиртного и видела в своей работе другую цель — максимально ограничить продажу, сократить реализацию алкоголя и на этом не останавливаться.

Первый зампред комитета по промышленности Александр Ситов поддержал предложение «22–11» для розницы. По питейным заведениям, особенно в Центральном районе, нужно рассматривать каждое заведение индивидуально.

Депутаты по поводу тотального ночного запрета высказались критически. Руководитель фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов назвал сомнительным запрет с 22:00 до 11:00 без четких критериев для разделения магазинов, которые притворяются барами, чтобы торговать по ночам, и добросовестного общепита. Депутат предложил сначала разработать эти критерии, а ограничения дифференцировать по районам. И начать со «спальников», откуда поступает больше всего жалоб на алкомаркеты.

Зампредседателя Заксобрания и глава фракции ЛДПР Павел Иткин, что «22–11» для «непонятных заведений» — это вполне себе, но уточнил, что в вопрос надо вникать и отдельно прорабатывать вопрос с заведениями, которые не являются «наливайками», но под критерии ресторана не подпадают.

«В очередной раз попадаем в ситуацию: белый, честный бизнес получает от нас по голове, а те, кто не соблюдает законы, кто работает по беспределу, они остаются в тени, а у нас нет механизмов, чтобы на них до конца влиять», — сказал депутат.

Глава фракции «Единая Россия» Павел Крупник констатировал: «Мы хотим и жить хорошо, и ничего не делать». Комитетчикам он напомнил, что во время нулевых чтений по проекту бюджета в Заксобрании образовалась пачка заявлений с доппотребностями на финансирование. «И никто не задается вопросом, где взять деньги в этом бюджете, как он наполняется. Он наполняется за счет тех людей, которые работали в этом городе и приносят ему [налоги]», — жестко резюмировал депутат.

Замруководителя фракции «Справедливой России — За правду!» Андрей Алексеров высказал позицию, что должно быть четкое понятие, что такое общепит, чтобы не позакрывать такие заведения заодно с «наливайками». Коммунист Ирина Иванова вступилась за бизнес: только сегмент общепита начал жить, как власти ему пытаются сказать, что он будет закрываться в 22:00 и открываться только в 11:00, парламентарий призвала искать компромисс, и если уж вводить ограничения, то в зависимости от того, о каком конкретном типе заведений идет речь.

Депутат Наталия Астахова («Единая Россия») обрисовала последствия введения запретов для общепита и рассказала, что расположенное в ее доме кафе не доставляет жильцам неудобств — в отличие от пятачка, где собираются выпивохи. «Вы хотите, все, кто здесь выступал за «с 22 до 11», всех вытолкнуть туда? Все там будут», — предупредила парламентарий и добавила, что нельзя лишать людей возможности культурно отдыхать.

Итоги заседания подвел Денис Четырбок:

— Большинство участников высказались за запрет на продажу с 22:00 до 11:00, но этот запрет не коснется добросовестного общепита.

— Критерии, как четко отделять общепит от «наливаек», необходимо четко проработать, и пока это не будет сделано, вводить ограничения бессмысленно.

— Необходимо проработать вопрос о дифференциации по районам, и первыми в очереди стоят спальные, для центра критерии могут быть расширенными.

В комментарии «Фонтанке» депутат пояснил, что следующий этап — это уже разработка непосредственно законопроекта, который при необходимости доработки будет вынесен на обсуждение рабочей группы.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
1
VadD
20 минут
Полагаю, если банковская сфера попросит -то обязательно разрешать продавать алкоголь в банках..., а то и в строительных компаниях особо пострадавших... круглосуточно! Это самый добросовестный бизнес!
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