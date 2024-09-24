Минфин: Госдолг к концу 2027 года вырастет до 18% ВВП

Согласно проекту федерального бюджета на 2025 год, представленному министром финансов Антоном Силуановым, источниками финансирования дефицита традиционно станут в основном заимствования. Валовый объем привлечения средств в следующем году ожидается в размере 4,8 триллиона рублей, затем 5,1 триллиона рублей в 2026 году и 5,3 триллиона в 2027-м.

В результате государственный долг федерального бюджета с 15% валового внутреннего продукта в 2023 году вырастет до 18% ВВП по итогам 2027-го. Планка экономически безопасного уровня долга составляет 20%, отмечают в Минфине.

Что касается государственного долга регионов, то после списания задолженности по бюджетным кредитам к 2030 году его объем должен сократиться на 36% — до 14% к налоговым и неналоговым доходам бюджетов регионов. В соответствии с посланием президента регионам должны списать две трети кредитной задолженности. В трехлетке это порядка 650 миллиардов рублей, а за 2025–2029 годы — 1,1 триллиона рублей.