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Финансы Минфин: Госдолг к концу 2027 года вырастет до 18% ВВП

Минфин: Госдолг к концу 2027 года вырастет до 18% ВВП

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2 комментария

В Министерстве финансов России оценили рост государственного долга в ближайшие годы. Он сохранится на экономически безопасном уровне, сообщает пресс-служба ведомства 24 сентября.

Согласно проекту федерального бюджета на 2025 год, представленному министром финансов Антоном Силуановым, источниками финансирования дефицита традиционно станут в основном заимствования. Валовый объем привлечения средств в следующем году ожидается в размере 4,8 триллиона рублей, затем 5,1 триллиона рублей в 2026 году и 5,3 триллиона в 2027-м.

В результате государственный долг федерального бюджета с 15% валового внутреннего продукта в 2023 году вырастет до 18% ВВП по итогам 2027-го. Планка экономически безопасного уровня долга составляет 20%, отмечают в Минфине.

Ведомство рассчитывает, что дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП.

Что касается государственного долга регионов, то после списания задолженности по бюджетным кредитам к 2030 году его объем должен сократиться на 36% — до 14% к налоговым и неналоговым доходам бюджетов регионов. В соответствии с посланием президента регионам должны списать две трети кредитной задолженности. В трехлетке это порядка 650 миллиардов рублей, а за 2025–2029 годы — 1,1 триллиона рублей.

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Комментарии
2
BobCat2
21 минута
Вопрос столько объема долга, но еще и процентных ставок по нему. С такими ставками как сейчас (выше 16%), очень накладно государству занимать.
Kit.
4 минуты
А у кого будут заимствовать, не сказал?
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