Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

ю-в.

 761мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,92
EUR 103,22
Изменения в ЕГЭ
100 лет наводнению
(От)Личный Петербург — 2024
Растворил бывшую в кислоте
Ценник в автошколах
Туриста арестовали за фото
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Редкость в природе: в лесу под Петербургом самки сами бегут за рогатым кавалером

Редкость в природе: в лесу под Петербургом самки сами бегут за рогатым кавалером

1 001
2 комментария

Необычную сценку снял петербургский биолог Павел Глазков во Всеволожском районе Ленинградской области. Фото и видео он публикует 24 сентября в своем канале «Каждой твари по паре».

«Под Петербургом во Всеволожском районе Ленинградской области в ночном тумане мне удалось снять огромного лося. Именно ночью с заката и до рассвета сейчас у лосей проходит гон», — рассказывает Павел Глазков.

Судя по размерам рогов, самец опытный, ему не меньше 10 лет. Он явно ищет невесту, издавая брачные стоны.

Спустя час по его следам проследовали сразу две лосихи, тоже с призывными звуками.

«Получается, что видного кавалера невесты сами активно искали. Не удивительно: ведь их задача родить жизнеспособное, здоровое потомство», — поясняет Павел Глазков.

Напомним, сейчас лоси особенно активны из-за гона — брачного периода. Сезон продлится до середины октября. За последние пару недель было несколько серьёзных происшествий с сохатыми. Автомобилисты попросили дорожников обезопасить трассы под Гатчиной.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Kot Piter
7 минут
"Лось - большие яйца"? 😸
DEMOMON
26 минут
"Выбери меня, выбери меня"...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жилье для петербургских айтишников: ГК "Едино" представляет ЖК «ЛесART»
24 сентября, 11:06
Новости компаний
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
ТОП 5
Новости компаний
Жилье для петербургских айтишников: ГК "Едино" представляет ЖК «ЛесART»
24 сентября, 11:06
Сбер: с начала года предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд рублей онлайн
23 сентября, 17:25
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12