Редкость в природе: в лесу под Петербургом самки сами бегут за рогатым кавалером

Необычную сценку снял петербургский биолог Павел Глазков во Всеволожском районе Ленинградской области. Фото и видео он публикует 24 сентября в своем канале «Каждой твари по паре».

«Под Петербургом во Всеволожском районе Ленинградской области в ночном тумане мне удалось снять огромного лося. Именно ночью с заката и до рассвета сейчас у лосей проходит гон», — рассказывает Павел Глазков.

Судя по размерам рогов, самец опытный, ему не меньше 10 лет. Он явно ищет невесту, издавая брачные стоны.

Спустя час по его следам проследовали сразу две лосихи, тоже с призывными звуками.

«Получается, что видного кавалера невесты сами активно искали. Не удивительно: ведь их задача родить жизнеспособное, здоровое потомство», — поясняет Павел Глазков.

