По делу Тимура Иванова арестована недвижимость на 82,5 млн руб.

В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова фигурируют объекты недвижимости, оформленные на ООО «Волжский берег», руководителем которого является обвиняемый по делу Сергей Бородин. Это земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи «квадратов» и баня в 420 квадратных метров в Тверской области. Они арестованы. Об этом сообщает 24 сентября РИА Новости со ссылкой на судебные документы.



По данным базы оценки недвижимости, кадастровая стоимость дома составляет 38,6 миллиона рублей, участка — минимум 44 миллиона.



Тимуру Иванову вменяют взятку более чем в 1 миллиард рублей. По версии СК, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для Минобороны. Сергея Бородина следствие считает другом Иванова.

23 сентября стало известно, что суд в Москве по делу Иванова арестовал 43 банковских вклада. Также арестовано имущество широкого круга лиц, в том числе родителей Иванова. Если суд признает вину доказанной, то штраф, вероятно, будет в десятки или даже в сто раз превышать сумму взятки. Также может быть конфисковано имущество.