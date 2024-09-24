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    От израильских ударов в Ливане погибли около 500 человек. Люди бегут из Бейрута

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    Число погибших при израильских ударах по южной части Ливана и Бейруту 23 сентября выросло до 492, сообщает 24 сентября арабский канал Press TV. Раненых, по данным ливанского минздрава, как минимум 1645 человек.

    Жители южного Ливана массово эвакуируются. Группы экстренной помощи и скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца раздают питьё людям, стоящим в пробках, пишет Lebanon News.

    Вот так выглядел выезд из Бейрута вчера вечером.

    Армия обороны Израиля проинформировала, что вчера атаковала 1,6 тысячи объектов «Хезболлы» в Ливане. Сегодня ночью, по данным ведомства, израильские военные продолжали перехватывать ракеты со стороны Ливана и наносить удары по источникам огня.

    «ЦАХАЛ в рамках операции «Северные стрелы» ночью поразил десятки террористических объектов «Хезболлы». <...> Кроме того, артиллерия и танки ИДФ нанесли удары по террористическим объектам в районе Айта-аш-Шаб и Рамье на юге Ливана», — сообщается в телеграм-канале армии.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убили мирных жителей и заложников. Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Отдельные удары наносятся по Ливану и Сирии, на Западном берегу реки Иордан идут столкновения. 17 и 18 сентября в результате взрывов гаджетов в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получил ранения. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не связана со взрывами. 23 сентября Израиль начал активно обстреливать Ливан, атаки ведутся и в обратную сторону.

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    Комментарии 16

    C.B.24 Сен 2024 в 10:05
    Это другое.
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