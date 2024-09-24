От израильских ударов в Ливане погибли около 500 человек. Люди бегут из Бейрута

Число погибших при израильских ударах по южной части Ливана и Бейруту
Жители южного Ливана массово эвакуируются. Группы экстренной помощи и скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца раздают питьё людям, стоящим в пробках, пишет Lebanon News.
Вот так выглядел выезд из Бейрута вчера вечером.
Армия обороны Израиля проинформировала, что вчера атаковала
«ЦАХАЛ в рамках операции «Северные стрелы» ночью поразил десятки террористических объектов «Хезболлы». <...> Кроме того, артиллерия и танки ИДФ нанесли удары по террористическим объектам в районе Айта-аш-Шаб и Рамье на юге Ливана», — сообщается в телеграм-канале армии.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после